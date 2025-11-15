下通牒？陸當局接力抨擊高市早苗 首用「迎頭痛擊」傳達軍事意涵

日本首相高市早苗近日的「台灣有事說」，引發大陸強烈不滿，大陸外交部、國台辦、國防部及官媒等接力抨擊。大陸官媒央視旗下「玉淵譚天」15日晚發文稱，高市早苗言論「露骨挑釁」，中方忍耐有限，已做好對日實質反制準備，並指大陸外交部副部長孫衛東以「奉示」形式召見日本駐陸大使，這兩字是首次在中日外交場合使用，同時還首次提出「迎頭痛擊」，傳達強硬信號。

這篇題為《中方已做好對日實質反制準備》的文章首先梳理稱，自14日以來，中方已進行多層級交涉：大陸外交部副部長奉示召見日本駐陸大使；大陸國防部發言人警告日方「膽敢鋌而走險必將碰得頭破血流」；大陸駐日大使約見日本外務事務次官，並發表署名文章稱「日本膽敢武力介入台海局勢必遭迎頭痛擊」。

玉淵譚天說，今年是中國抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，高市早苗言論在此之下「性質更顯惡劣」。中方的表態，已經從前幾天的「敦促日方立即停止干涉中國內政」，到如今的「否則一切後果必須由日方承擔」。

文章解釋，「奉示」一詞首次出現在中日外交場合，更值得注意的是，此次奉示的是大陸副部級官員。「奉示」指處理上級交辦事項，意味大陸外交部副部長不僅僅是以副部長的身份交涉，而是直接代表更高層級表達立場，警世意味更重，體現的是中國的國家意志。高市早苗需要明白，中國人民是惹不得的，惹翻了，是不好辦的。而「奉示召見」的下一步是「提高戒備」，再往後是「奉命反擊」，路怎麼走由日方自選。

文章稱，高市此次言行不僅破壞中日關係政治基礎，且拒不撤回錯誤言論。中方已給予日方迴旋餘地，提出解決路徑：日方須深刻反省歷史罪責，立即糾錯收回言論。「如果日方執迷不悟，中國就沒有什麼好再克制的了。」

文章指出，中方表述中：「一切後果必須由日方承擔」和「必將予以迎頭痛擊」。其中，「迎頭痛擊」是第一次出現在中日外交場合中。這些表述，傳遞出中方已做好實質反制準備的信號。南開大學日本研究院專家丁諾舟稱，「一切後果」指符合國際法和國際慣例的任何行動。中方可採取反制裁、暫停政府間交流等措施，並提醒中國公民近期避免赴日。大陸外交與國防部使用的「迎頭痛擊」措辭，含明確軍事意涵。

文章還指，「種種跡象表明，日本軍國主義賊心不死。」若挑釁將直面中國軍力，高市早苗將會直觀感受到「迎頭痛擊」。丁諾舟說，此次事件已超越一般外交爭端，觸及民族尊嚴與國家核心利益。中方要求日方深刻反省歷史罪責，立即糾正錯誤言論。

玉淵譚天強調，日方言行威脅東亞和平，違反戰後國際秩序。中國有堅定意志與能力維護國家利益與地區和平，任何企圖顛覆歷史、挑戰底線的行為，都絕不會得逞。

