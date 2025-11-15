下通牒？陸當局接力抨擊高市早苗 首用「迎頭痛擊」傳達軍事意涵
日本首相高市早苗近日的「台灣有事說」，引發大陸強烈不滿，大陸外交部、國台辦、國防部及官媒等接力抨擊。大陸官媒央視旗下「玉淵譚天」15日晚發文稱，高市早苗言論「露骨挑釁」，中方忍耐有限，已做好對日實質反制準備，並指大陸外交部副部長孫衛東以「奉示」形式召見日本駐陸大使，這兩字是首次在中日外交場合使用，同時還首次提出「迎頭痛擊」，傳達強硬信號。
這篇題為《中方已做好對日實質反制準備》的文章首先梳理稱，自14日以來，中方已進行多層級交涉：大陸外交部副部長奉示召見日本駐陸大使；大陸國防部發言人警告日方「膽敢鋌而走險必將碰得頭破血流」；大陸駐日大使約見日本外務事務次官，並發表署名文章稱「日本膽敢武力介入台海局勢必遭迎頭痛擊」。
玉淵譚天說，今年是中國抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，高市早苗言論在此之下「性質更顯惡劣」。中方的表態，已經從前幾天的「敦促日方立即停止干涉中國內政」，到如今的「否則一切後果必須由日方承擔」。
文章解釋，「奉示」一詞首次出現在中日外交場合，更值得注意的是，此次奉示的是大陸副部級官員。「奉示」指處理上級交辦事項，意味大陸外交部副部長不僅僅是以副部長的身份交涉，而是直接代表更高層級表達立場，警世意味更重，體現的是中國的國家意志。高市早苗需要明白，中國人民是惹不得的，惹翻了，是不好辦的。而「奉示召見」的下一步是「提高戒備」，再往後是「奉命反擊」，路怎麼走由日方自選。
文章稱，高市此次言行不僅破壞中日關係政治基礎，且拒不撤回錯誤言論。中方已給予日方迴旋餘地，提出解決路徑：日方須深刻反省歷史罪責，立即糾錯收回言論。「如果日方執迷不悟，中國就沒有什麼好再克制的了。」
文章指出，中方表述中：「一切後果必須由日方承擔」和「必將予以迎頭痛擊」。其中，「迎頭痛擊」是第一次出現在中日外交場合中。這些表述，傳遞出中方已做好實質反制準備的信號。南開大學日本研究院專家丁諾舟稱，「一切後果」指符合國際法和國際慣例的任何行動。中方可採取反制裁、暫停政府間交流等措施，並提醒中國公民近期避免赴日。大陸外交與國防部使用的「迎頭痛擊」措辭，含明確軍事意涵。
文章還指，「種種跡象表明，日本軍國主義賊心不死。」若挑釁將直面中國軍力，高市早苗將會直觀感受到「迎頭痛擊」。丁諾舟說，此次事件已超越一般外交爭端，觸及民族尊嚴與國家核心利益。中方要求日方深刻反省歷史罪責，立即糾正錯誤言論。
玉淵譚天強調，日方言行威脅東亞和平，違反戰後國際秩序。中國有堅定意志與能力維護國家利益與地區和平，任何企圖顛覆歷史、挑戰底線的行為，都絕不會得逞。
更多udn報導
陸若報復高市言論有4招 彭博：日本恐孤軍奮戰
6旬男中1.2億樂透卻陷惡夢 最後全投入保單
挑戰紅毯最大尺度 薔薔全透視裝辣翻走鐘獎
台灣小吃店「紅色綁繩」叫啥？ 冷門名稱曝光
其他人也在看
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
王義川質疑與新壽解約涉圖利 她這句話反嗆
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）亞洲總部將進駐北士科T17、T18，台北市議會昨日審議新光人壽願意解除北士科T17、T18地上權的解約金內容，朝野黨團一致通過。不過，民進黨立委王義川今（...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
快訊／中日衝突升溫！中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於今（14）日突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。這項緊急通告援引了日本社會治安持續惡化以及政治言論衝擊兩大理由，形同對日本發出非比尋常的旅遊警示，恐將對兩國間的人員交流和觀光產業投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王義川1句話打臉自己人！他直呼：刀刀見骨
[NOWnews今日新聞]輝達落腳T17、T18，新壽解約案昨（12）日送議會備查，藍綠白議員一致支持。然而民進黨立委王義川在12社群質疑，「沒有圖利或違反相關法令問題？」；對此，粉專政客爽今（13）...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
「台灣有事」言論發酵？ 中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
日本高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引起中國不滿，兩國因此議題關係緊繃，中國外交部領事司今（14日）突然發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。這項緊急通告援引日本社會治安持續惡化以及政治言論衝擊兩大理由，形同對日本發出非比尋常的旅遊警示，可能將影響兩國的人員交流和觀光產業。鏡新聞 ・ 1 天前
中共要中國人「暫勿前往日本」！原因曝光 他酸爆：這麼危險我們去就好
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於昨（14）日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」。旅日達人林氏璧就狠酸，「這麼危險的地方，我們去就好了」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
花蓮陸籍配偶村長遭解職提訴願成功 縣府撤銷原機關處分
花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華為在台陸籍配偶，2022年首度參選並當選，但在8月1日遭鄉公所解職，成為全國首名因中國國籍問題遭解職的村長。鄧萬華提起訴願，經花蓮縣府訴願審議委員會決議撤銷原處分，認為富里鄉公所違反行政程序法，並要求鄉公所另為適法處理。鄧萬華得知後，僅簡單回應，還沒收到正式公文，不便多說。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事論」遭陸外交部斥責 日駐陸大使回應了
陸外交部微信公眾號稱，孫衛東表示，日本首相高市早苗日前在國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示可能武力介入台海問題，性質影響極其惡劣。在中方多次嚴正交涉後，日方仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論。中方對此強烈不滿、堅決反對，向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。孫衛...CTWANT ・ 1 天前
網路號召台中集結組斬殺陳柏源行動處 盧秀燕：暴力絕不寬貸
網路社群「斬殺行動處」日前號召在台中市祥和街集結，組織「斬殺陳柏源行動處」。台中市長盧秀燕今天（14日）表示，在台中鬧事、暴力行為，絕不寬貸；昨天警方已經到天祥街等處會勘，也報請台中地檢署偵辦，相關情形檢警都有掌握。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
「台灣有事，就是日本有事」？高市早苗發言引發中日外交風波，北京將如何反制
日本高市早苗首相的涉台發言引發一連串的中日外交風波，中國以強勢的戰狼外交風格回應讓中日關係的脆弱本質立即曝光。中國強勢批評高市言論干涉內政，將造成嚴重後果。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
泰國國王哇集拉隆功成為中泰建交50年來首位訪華的泰國君主
泰國國王哇集拉隆功於週四抵達中國，這是泰國在位君主首次訪問中國。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
【更新】川普第二任期內首次 批准3.3億美元對台軍售案
美國國防部週四（11/13）宣布，國務院已批准一項金額上百億台幣的對台軍售項目，這也是美國總統川普第二任期以來的第一筆對台軍售。太報 ・ 1 天前
美股1個月最大單日跌幅！ 聯準會12月降息機率降、挫市場信心
「美國政府停擺終於結束，但已造成嚴重經濟損失！」根據白宮估計，每週約有150億美元財務損失，約6萬名非聯邦政府員工在此期間失業。政府重啟首日，全國機場雖逐步恢復運作，但仍有近1000個航班被取消。政府停擺也嚴重影響經濟數據發布，導致GDP預估值下降1%至1.5%，引發市場擔憂，美股三大指數全面下跌。在TVBS新聞網 ・ 1 天前
中日緊張升溫！中國外交部突發布警告：公民近期暫勿赴日
（記者周德瑄／綜合報導）隨著日本首相高市早苗針對台海局勢發表相關言論，中日兩國的外交摩擦近期顯著升溫。中國外交 […]引新聞 ・ 20 小時前
民進黨又有「黑馬」了 2026台北市長最「夢幻」人選是陳建仁！
外界關注綠營2026推誰挑戰台北市長蔣萬安。繼壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農爭取提名，包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，民進黨立委王世堅、沈伯洋、吳思瑤、莊瑞雄、黨秘書長徐國勇、前立委高嘉瑜，甚至台北市議員苗博雅都曾被點名。不過，最新爆料，綠營在北市最夢幻的人選，就是前副總統陳建仁。中天新聞網 ・ 17 小時前
鄭麗文與柯文哲黃國昌首度同場 曝藍白合進展
國民黨主席鄭麗文今天（15日）出席民眾黨台北市議員張志豪父親告別式，首次與民眾黨主席黃國昌、前黨主席柯文哲同場。鄭麗文表示，今天見到柯文哲、黃國昌，現在雙方已經進行聯繫跟接洽，應該很快就會見面。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 8 小時前
從沈伯洋到八炯、閩南狼：北京為何對這些台灣人發出「紅色通緝令」？
中國官方近日先後對台灣民進黨籍立委沈伯洋，以及網紅「八炯」與「閩南狼」發布通緝令並懸賞追捕，指他們涉「從事分裂國家活動」。學者分析，北京對台政治人物的制裁行動正逐步升級。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
中國警告自家民眾暫勿赴日 CNN：日本難以和中國經濟切割
[Newtalk新聞] 中國與日本因台灣議題再度撕裂。《有線電視新聞網》 ( CNN ) 報導，北京 15 日罕見發布旅遊警示，呼籲中國公民暫時不要前往日本，將矛頭直指日本首相高市早苗日前在國會提及「中國攻台將構成日本生存危機」的說法。此舉成為北京迄今對此事件最具實質性的報復手段。 中國外交部在聲明中指控，高市早苗近來的「赤裸挑釁性言論」，已「進一步破壞中日民間交流的氛圍，並對在日中國公民的安全造成額外風險」。聲明並強調，各駐外使領館將同步提醒民眾「近期避免赴日」。 中國外交部發言人林劍。 圖：翻攝自中國外交部 《有線電視新聞網》 ( CNN ) 指出，這場連續一週的外交衝突源於高市早苗在日本國會答詢時表示，若中國攻擊台灣，將可能構成「日本生存受到威脅的情況」，因此日本可能會採取軍事回應。此言立刻踩到北京紅線——台灣主權問題一向被中國視為不可碰觸的領域。 中國國防部 15 日另行發聲警告，日本若敢軍事介入台海，「必將遭受毀滅性打擊」。 根據日本《NHK》引用官方數據，今年 1 至 9 月間，共有約 750 萬名中國旅客赴日，仍為各國之最。旅遊警示將直接衝擊雙邊交流，也緊跟著雙方日前互相新頭殼 ・ 12 小時前
高市早苗「台灣有事論」惹禍！北京勸阻人民赴日 觀光業恐受衝擊
據《NHK》報導，高市早苗7日表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，例如以戰艦進行海上封鎖，就有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。由於前日相安倍晉三在2021年12月1日提出「台灣有事即日本有...CTWANT ・ 21 小時前
宜蘭渡假行館未淹水引關注 建築多項違規縣府已列管排拆
宜蘭冬山鄉一間渡假行館在淹水期間因有圍牆、擋水板沒有淹水，並在網路宣傳，引發外界熱議，但其實這家行館涉及多項違規，建築部分是違章，縣政府已列管排拆。另外這次淹水最慘重的蘇澳鎮，居民目前持續整理家園，鎮公所預計今入夜前能完成所有清運。公視新聞網 ・ 1 天前