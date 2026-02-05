下週三送神日「清屯」 廖大乙教你輕鬆扭轉運勢、財運亨通

〔記者張協昇／南投報導〕下週三國曆2月11日、農曆12月24日，是民間傳統習俗的送神日，這一天，民眾可以開始清理家中神桌、神龕及祖先牌位，也俗稱「清屯」，民俗專家廖大乙表示，「清屯」另一個重要寓意是要除舊布新、除穢納福，因此建議民眾在送神日前後趕快清除家中不用雜物及過期食物，才能保持氣場流通，自然能扭轉運勢、財源滾滾，好運一整年。

廖大乙指出，相傳送神日這天，「灶神」等掌管人間事務的諸神要返天述職，向玉皇大帝稟告凡人的功過，民眾可從24日的子時，即深夜11點起開始到除夕晚上7點前送神。

送神可準備水果及湯圓、糖果、紅粿等甜食祭拜神明，讓諸神「吃甜甜」，幫自己在玉帝面前說好話，為自己賜福。至於「清屯」時香爐內的香灰要用專用乾淨的湯匙舀起，以細網過濾香腳等雜質後，再將香粉末放回香爐內，並留下靠近神位的3支香腳，象徵留下福、祿、壽三寶。

廖大乙指出，送神、清屯除了清理神明的環境外，其實也蘊含著另一層重要意義，那就是家中環境也要大掃除。現代人物資豐盛，往往食物買了吃不完、東西買了用不到，家中堆積太多雜物、冰箱櫃子經常塞滿過期腐壞食品，造成環境氣場阻塞不通，人不但容易生病，財運也會受影響。

廖大乙強調，因此家中若有過期食物或壞掉東西應趕快丟棄，若堪用或用不到的物品，則應不吝分送親友或捐給弱勢民眾，自然能打通家中氣場，若能學習古人於歲末年終自淨其意精神，發願悔過遷善，更能加倍改變不好的運勢，為自己帶來一整年好運道。

以上為民俗說法 僅供參考

