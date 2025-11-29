下週二入夜東北季風鋒面報到！濕涼到週五 氣溫下探14度

即時中心／徐子為報導



明（30）、後（1）兩天水氣增多，中央氣象署預報指出，受到中層雲系通過影響，明天起基隆北海岸、恆春半島及東部地區有局部短暫雨；下一波明顯的天氣變化在下週二（2日）晚間，東北季風增強影響，北部、東部會濕涼到下週五（5日）。





氣象署預報員鄭傑仁說，接下來2天天氣溫暖，水氣略增多，連南部地區也有一些零星短暫雨，下週一（1日）晚上起水氣才會開始減少，但下週二（2日）晚上又有另外一波東北季風增強，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及中南部山區有零星短暫雨。



「這波東北季風會持續到下週四，下週五才開始逐漸減弱」，鄭傑仁說，這波東北季風會讓北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨。



鄭傑仁推估，下週三、四兩天是這波東北季風主要影響的期間，屆時中部以北及宜蘭的低溫溫度約在14度到17度，南部、花東17到19度；白天的溫度約是北部、宜花的18度到21度，中部及台東22度到23度，南部24度到26度。



鄭傑仁指出，這波東北季風預計在下週五才緩步減弱，白天各地氣溫逐漸回升，但是早晚仍溫差大；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。





