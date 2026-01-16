下週二強冷空氣報到！ 急凍4天「低溫恐剩8度」

下週二（20日）將有強冷空氣抵達，提醒民眾注意禦寒。（示意圖／方萬民攝）

今天（17日）迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北亦有零星短暫雨，新竹以南多雲到晴；溫度方面，各地低溫普遍在16至19度，白天北部、東半部高溫約22至24度，中南部高溫來到24至27度。氣象專家吳德榮指出，下週二（20日）將有強冷空氣報到，可能達到「強烈大陸冷氣團」等級，下週三（21日）起本島平地最低氣溫約能降到8度左右，提醒民眾要注意保暖。

氣象署今晨4時許發布陸上強風特報，因東北風偏強，今晨至明晚（18日）新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

廣告 廣告

陸上強風特報。（圖／中央氣象署）

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」撰文道，今晨台灣上空有仍有鬆散的中低雲，伴隨零星回波，山區及東半部局部少量飄雨；夜間「輻射冷卻」受到破壞，低溫又比昨晨略升，截至4時52分，本島縣市平地的最低氣溫出現在新竹關西鎮僅14.1度，各地區平地的最低氣溫約在14至17度。

吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日鬆散的中低雲通過，西半部平地轉為多雲時晴；山區、東半部及大台北東側偶有零星短暫雨的機率；明日、下週一（18、19日）西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率，白天北舒適南微熱、早晚涼。下週一晚起北台灣轉有雨。

今日各地區氣溫如下：北部14至25度、中部17至28度、南部16至29度、東部17至26度。

吳德榮提到，下週二（20日）強冷空氣抵達，氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。下週三至週五（21至23日）強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷，北部、東半部有局部雨，目前歐洲模式模擬，這波冷空氣未達「寒流」的強度，以符合「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）的機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。低溫雖遠不如上波低，但由於「濕冷」，還是會感覺很冷，要注意保暖。

吳德榮說，下週三、四（22日）3000公尺以上高山（合歡、雪山等）有降雪機率；2000公尺左右（太平山）處在臨界值，由於氣溫還差一點，不太有機會飄雪，但可能見到固態降水（冰霰、霧淞）。

吳德榮表示，下週六至下下週一（24至26日）天氣好轉，西部晴朗、東布偶有雨，冷空氣減弱，白天氣溫回升，夜間「輻射冷卻」作用、氣溫偏低，日夜溫差大。

至於颱風動向，吳德榮指出，最新氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「洛鞍」將在菲律賓東方海面迴轉，並有打轉、逐漸消散的趨勢，仍會維持「1月颱、不侵台」的紀錄。

輕颱「洛鞍」預估不會侵台。（圖／中央氣象署）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

高鐵新增2車站！三鐵共構路線曝光 最快「這時間」通車

突遭追回租屋補助近5萬！她崩潰喊「比年終還多」 一票人都遇到

肯德基蛋撻停售「挨轟行銷騙局」！專家嘆：信任成本被放到火上烤