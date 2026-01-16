下週二強冷空氣強襲台灣！「低溫探8℃」挑戰寒流 濕冷至少凍4天
生活中心／黃韻璇報導
今、明（17日、18日）兩天臺灣東半部地區、基隆北海岸、大臺北山區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。溫度方面，氣象署指出，各地低溫普遍在16至19度，白天北部、東半部高溫約22至24度，中南部高溫來到24至27度。專家表示，下週恐有寒流報到，下週二（20日）強冷空氣抵達，本島平地最低氣溫恐降至8度左右。
氣象專家吳德榮在「老大洩天機」專欄中表示，最新（16日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（17）日鬆散的中低雲通過，西半部平地轉為多雲時晴；山區、東半部及大台北東側偶有零星短暫雨的機率；明日、下週一（18、19日）西半部多雲時晴；東半部偶有局部短暫雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚涼。下週一晚起北台灣轉有雨。今日各地區氣溫如下：北部14至25度、中部17至28度、南部16至29度、東部17至26度。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下週二（20日）強冷空氣抵達、氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。下週三至週五（21至23日）強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨。目前歐洲模式模擬，這波冷空氣未達「寒流」的強度，以符合「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）的機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。
吳德榮示警，低溫雖遠不如上波低，但由於「濕冷」、感覺還是很冷，要注意保暖、莫輕忽。下週三、四3000公尺以上高山（合歡、雪山、⋯ 等）有降雪機率；2000公尺左右（太平山）處在臨界值，飄雪？氣溫還差一點，固態降水（冰霰、霧淞）或可預期。最新模式模擬顯示，24至26日天氣好轉、西晴東偶雨；冷空氣減弱，白天氣溫回升，夜間「輻射冷卻」作用、氣溫偏低，日夜溫差大。
此外，氣象專家林得恩也在「林老師氣象站」中表示，下週，寒流週！根據美國（AIGFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，下週一（1/19），東北季風增強；下週二（1/20），強冷空氣再升級為大陸冷氣團或是強烈大陸冷氣團等級。這波冷的時間相當長，目前評估，影響時間有機會延長到下週六（1/24）；其中，最冷時段會落在1/21至1/22的清晨，有再增強為寒流的潛力，請務必注意保暖、去寒準備措施。另一方面，冷的型態北部、東北部及東部地區為濕冷，中南部地區則為乾冷；迎風面的桃園以北及宜蘭地區都有局部短暫雨，花東及恆春半島有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣。
