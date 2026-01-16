下週二氣溫驟降！接近「強烈大陸冷氣團」 今年首颱洛鞍供水氣

濕冷天氣配圖。廖瑞祥攝



氣象署指出，今天仍是早晚涼、白天舒適，日夜溫差大的天氣，氣象專家吳德榮表示，下週二強冷空氣將抵台，導致氣溫驟降，而昨生成的今天首颱雖不侵台，但會為下一波強冷空氣提供額外的水氣，延長迎風面濕冷時間、降雨也更明顯。

氣象署表示，今(1/16)日各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大；臺灣東半部地區及大臺北山區、基隆北海岸、恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

各地氣溫方面，氣象署表示，清晨各地低溫普遍在14到18度，感受偏涼，而白天東半部雲量較多，高溫約23、24度，中部以北可來到24至26度，南部則可達28度，感受溫暖舒適，但要留意中南部日夜溫差大，請適時調整穿著；另外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山請注意路況安全，山坡地農作物請防範寒害。

廣告 廣告

1/16早上各地天氣。氣象署提供

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為偏東風至東北東風，各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大，西半部位於背風側，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中部以北短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

1/16空品。環境部提供

週末天氣方面，氣象署說明，17日、18日基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，中南部日夜溫差大。

下週天氣的部分，氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，下週一晚起北台灣轉有雨，下週二(1/20)強冷空氣抵達，氣溫驟降，北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。下週三至週五(1/21-1/23)強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨。24、25日冷空氣逐日減弱，迎風面有局部短暫雨的機率。

吳德榮提到，目前歐洲模式模擬，這波冷空氣並未達「寒流」的強度，僅很接近「強烈大陸冷氣團」的標準(台北測站≦12度)，本島平地最低氣溫也僅能降至8度左右，遠不如上波低。

至於今年第一號颱風「洛鞍」（Nokaen，寮國命名，原意為燕子）已於15日14時生成，16日2時在馬尼拉東南東方990公里之處、鵝鑾鼻東南方1550公里之處，預計未來在菲律賓東南方至東方海面活動，且強度發展不明顯，對臺灣無直接影響。

1/16「洛鞍」颱風路徑潛勢預報。氣象署提供

吳德榮說明，洛鞍雖不侵臺，但為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，延長迎風面濕冷時間、降雨也更明顯。

更多太報報導

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

女星車震猛踢椅座燒到他 愛愛舊案挖出！「床戰太激烈卡住」送醫

餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油