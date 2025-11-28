下週估再有熱帶擾動持續活躍！「是否威脅台灣」專家全說了

生活中心／黃依婷報導

週末是適合出遊的天氣型態，雲量明顯減少。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk ）

今（28）日台灣附近來自天琴颱風外圍的中高層雲系將逐漸向東移動，白天在苗栗以北到東半部地區高溫20到23度，中南部地區高溫則在23到26度之間，今晚到明天清晨中北部、東北部空曠地區仍要留意低溫發生的機會，尤其是雲量減少後如果配合輻射冷卻，可能會有13度或以下低溫出現的可能性。

天氣分析師吳聖宇在粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末兩天可說是相當適合出遊的天氣型態，雲量明顯減少、各地白天高溫也會有比較明顯的回升，北部、東半部白天高溫會逐漸回升到26到28度，中部、南部高溫也會逐漸回到28到30度，但是夜晚清晨溫度仍可能較偏低，中北部、東北部空曠地區仍可能出現13到15度低溫。

廣告 廣告

吳聖宇提到，真正有比較明顯的天氣變化要等到下週二，北邊下一波東北季風再度增強南下，配合中高層雲系通過，迎風面地區的降雨將會增多，轉為陰天有短暫陣雨天氣，其他地方則是多雲或陰的天氣型態，這波東北季風可能要一直影響到下週四，直到下週五才會趨緩。

吳聖宇表示，下週在菲律賓以東可能會有另外的熱帶擾動發展，並且再度趨向菲律賓附近，即使已經要進入12月，但是南邊的熱帶擾動仍然有繼續活躍的情況，對台灣來說已經不太可能構成威脅，不過是否又會有機會帶來雲量以及水氣仍是值得持續觀察。

更多三立新聞網報導

宏福苑大火！柯煒林看香港火災新聞氣「有人不講人話」：聽到火滾

徐春鶯罪責最重的不是反滲透法！律師曝「真正重罪」：可判十年徒刑

香港大火奪命！火警關鍵「保命3步驟」曝光 濕毛巾掩口鼻更致命

香港宏福苑火災！她受困23樓急call尪 「聽1方法」成功自救

