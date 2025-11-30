下週全台大降溫！東北季風南下 氣象署曝「這天」全台轉涼

即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導

下週全台大降溫！中央氣象署預報員曾昭誠表示，台灣今（30）日溫暖舒適的天氣預計會維持到下週二（12/2）白天；下週二（12/2）晚上會有另一波東北季風南下，屆時全台的天氣將會轉涼，並將持續影響到下週五（12/5）；直到下週六、日（12/6、12/7）時，東北季風才會再次減弱，並回到偏溫暖、舒適天氣。

曾昭誠指出，今日台灣大致為舒適、溫暖的天氣，氣溫大致上都有25度到30度左右；其中，高屏山區、平地，以及雙北盆地都有出現較明顯的高溫，最高溫出現在台北內湖區，達30.9度。

今日最高溫。（圖／氣象署提供）





從下週二（12/2）晚上開始，太平洋高壓將南下朝台灣靠近，屆時東北風會增強，並帶來冷空氣。曾昭誠表示，受東北季風影響，下週二（12/2）起氣溫會轉涼，並持續到下週五（12/5）；下週三（12/3）開始，為全台最明顯轉涼的時間，北部、宜蘭地區低溫不到20度，中南部的氣溫也會剩下接近30度到25度左右；低溫持續到下週五（12/5），溫度雖然偏低，但會略為回升；下週六、日（12/6、12/7）時，氣溫才會真正回溫，北部地區將回溫至23度到25度，中南部白天則有機會回溫到25度以上。





未來一週氣溫趨勢。（圖／氣象署提供）





降雨方面，曾昭誠則說，今、明日（12/1）的清晨，西半部地區會出現零星降雨；明日（12/1）白天到下週二（12/2）白天，桃園以北、東半部、恆春半島有機會下雨，基隆北海岸及宜蘭靠山地區的雨勢也會較明顯。





未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）





從下週二（12/2）晚上到下週三（12/3），曾昭誠強調，東北季風會增強，迎風面北部、東半部、恆春半島雨勢明顯，且降雨機率較下週一、二（12/1、12/2）高一點，基隆北海岸及宜蘭地區的降雨機率高。下週四（12/4）到下週日（1277）台灣將轉為偏東風，因此迎風面地區，基隆北海岸、東半部、恆春半島等地，仍然會下雨，但整體的下雨時間及雨量會明顯趨緩。

