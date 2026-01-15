下週冷氣團南侵！「2地區」轉濕冷陣雨 低溫下探12度

生活中心／張尚辰報導

台灣颱風論壇表示，下週二起冷氣團全面南侵，北部、東半部濕冷感十足。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

今（16）日水氣略增，部分地區偶有局部降雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週冷氣團的訊號非常明確，且這次水氣量較多，濕冷或陰冷的機率很高，下週二起北部、東半部下探12至14度，且將一路影響到下週末。

台灣颱風論壇在臉書粉專發文指出，今日至週日天氣回暖，各地舒適，西半部天氣穩定，但東半部因為直迎偏東風，會有一陣陣短暫雨；下週一冷空氣開始南下，水氣增加，北部、宜蘭陸續轉為陣雨，溫度下降。

下週二起，冷氣團全面南侵，水氣量仍多，北部、東半部下探12至14度，陣雨不斷，濕冷感十足；中南部降雨機率低，但仍會是陰冷為主。

另外，台灣颱風論壇提醒，冷氣團將一路影響至下週末，建議民眾好好把握本週末的溫暖天氣，下週開始冷氣團的訊號將非常明確，濕冷或陰冷的機率非常高。

至於今年首颱「洛鞍」颱風，已於昨日下午正式形成，根據中央氣象署資料，未來預計在菲律賓東方海面活動，對台灣並無直接影響，不過洛鞍在移動過程中，可能導致台灣降雨機率增加。

