下週冷空氣增強轉涼！首波冷氣團將報到？鄭明典揭關鍵
[Newtalk新聞] 雖然台灣今天天氣晴朗，但12月2日晚上到3日就會有另一波東北季風南下轉涼，大家也在關注首波「大陸冷氣團」何時報到，對此，前中央氣象局長鄭明典指出，在大氣飽和的情況下，850百帕的溫度和地面氣溫大約相差8度，6＋8＝14，剛好是大陸冷氣團的門檻，但下波冷空氣可能還不到標準。
氣象署指出，今天台灣天氣溫暖，但12月2日晚上開始就會有另一波東北季風南下，北部、宜蘭溫度明顯轉涼，各地早晚偏涼，類似天氣型態將維持到12月3日，12月4、5日東北季風減弱。
對此，對於首波「大陸冷氣團」何時報到？鄭明典在臉書貼出「850百帕預報圖」指出，圖中的黑線就是850百帕高度，底色代表溫度預報，其中底色中綠色系和藍色系交會處代表6度，6度有特別的意思，因為在大氣飽和的情況下，850百帕的溫度和地面氣溫大約相差8度，6＋8＝14，剛好是大陸冷氣團的門檻，但被問下波冷空氣已是大陸冷氣團標準？他則回應「可能還不到」。
