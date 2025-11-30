下週冷空氣強襲！全台大降溫「先濕冷後乾冷」時間曝 北台恐跌至14度、這1地更剩11度

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

中央氣象署今（30）日表示，全台水氣略增、雲量明顯變多，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也不排除零星降雨，提醒民眾外出最好備妥雨具。白天高溫落在24至28度之間，不過清晨仍受輻射冷卻影響，新竹到嘉義低溫約13至16度，其他地區也僅16至20度，日夜溫差偏大，早出晚歸需留意保暖。

離島方面，澎湖為多雲短暫雨，氣溫20至23度；金門與馬祖多為晴到多雲，氣溫分別落在13至23度及14至20度。此外，恆春半島及蘭嶼局部地區有機會出現平均風6級、陣風8級以上的強風，海邊活動需特別注意安全。氣象署同時提到，第27號颱風天琴（KOTO）在南沙島附近海面緩慢移動，目前對台灣沒有直接影響。

氣象粉專「林老師氣象站」提醒，下週將迎來新一波冷空氣。依氣象署最新月長期展望，12月3日至6日間預估會出現較明顯的降溫，台灣北部與宜蘭空曠地區最低溫可能下探14至17度，南部、花東及澎湖沿海約16至19度，金門約13至14度，馬祖更只有11至13度。

他也指出，這波冷空氣影響時間較長，將呈現「先濕冷、後乾冷」的型態，提醒民眾持續留意天氣變化，並適時增添衣物保暖防寒。

