下週加油別急！中油宣布「汽油降0.2元」 柴油價格維持不變

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

下週要加油的民眾可先等等！台灣中油今（9）日宣布，自明（10）日凌晨起汽油每公升調降0.2元，柴油維持不變。調整後參考零售價為：92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛28.6元、98無鉛30.6元、超級柴油25.7元。

下週要加油的民眾可先等等！台灣中油今（9）日宣布，自明（10）日凌晨起汽油每公升調降0.2元，柴油維持不變。（圖／台灣中油 FB）

中油指出，依據浮動油價公式計算，原本汽油應降0.1元、柴油不變。不過為維持台灣油價低於亞洲鄰近國家（如日本、韓國、香港、新加坡）水準，中油決定再自行吸收每公升0.1元，讓民眾享有更實惠的油價。

廣告 廣告

中油表示，國內油價仍依「亞鄰最低價」與「平穩機制」調整。自114年初至10月底，已累計吸收約64.29億元，穩定國內物價與民生負擔。公司將持續觀察國際油價與匯率變化，並適時調整售價，實際價格以各營業據點公告為準。

更多FTNN新聞網報導

快去加油！中油宣布明起調漲油價 汽、柴油分別上漲0.5元與0.6元

加油的好時機到了！台灣中油汽、柴油今日起「有感調降」 最新油價一次看

全台首度普查獨居長者！編62億預算、兩年完成 將依照顧需求分級補助地方

