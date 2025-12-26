下週又有冷氣團！寒流緊接現蹤「這3天」低溫恐探個位數

生活中心／黃依婷報導

明日北部東部維持陰陣雨天氣，苗栗以南為多雲到晴天氣。（圖／翻攝自中央氣象署）

今（26）日大陸冷氣團影響，清晨各地低溫只有10至14度，北部及宜蘭整天感受濕冷。對此，氣象粉專也表示，週末大陸冷氣團將減弱，各地氣溫略回升，不過下週又有機會再達大陸冷氣團等級，且寒流訊號已經現蹤，「這期間」嘉義及花蓮以北都有10度以下機會。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文，週六冷氣團高壓中心出海，強度也將減弱，中高層持續有槽線通過台灣，北部東部維持陰陣雨天氣，苗栗以南為多雲到晴天氣；各地夜間低溫仍明顯，預估北部東部低溫約14到16度，西半部受到輻射冷卻影響，局部低溫有12到14度。

廣告 廣告

「天氣風險 WeatherRisk」提到，週日迎風面北海岸、東北角及東部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，大台北地區為多雲時陰天氣，西半部地區普遍為晴到多雲天氣，氣溫方面，各地高溫可來到20度，不過北部東部仍較冷，新竹以南高溫為22至25度，整體會稍暖和。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，下週一至週二維持高壓迴流偏東風到東南風環境，除了東北部及東部地區為多雲有短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲天氣，氣溫方面，北部東部可稍回升至23度，西半部高溫約24到28度，整體氣溫舒適到暖和。

「天氣風險 WeatherRisk」提醒，預估跨年夜將為陰雨綿綿天氣，受到東北季風持續影響，於1月2日有機會再達大陸冷氣團等級，後續至下下週一起至下下週三更有預報顯示達寒流等級，屆時嘉義及花蓮以北都有10度以下機會，加上水氣偏多，中部以北山區仍有再度降雪可能。

更多三立新聞網報導

炎亞綸認曾短暫入群！陳沂「揭3疑點」看傻：家寧恩將仇報

向陽、嘉明湖山屋下雪了！山友曝雪景：很夢幻

衝好市多吃「無菜單料理」！她1小時狂吃18道 160萬人朝聖

今最低溫探7.4度「還沒冷完」！冷氣團減弱還要等這天

