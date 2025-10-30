下週又有熱帶擾動！預估路徑「從這通過」機會最高
生活中心／黃依婷報導
今（30）日東北季風減弱，結束長達十日左右的連續影響，轉為高壓迴流偏東風環境，迎風面的大臺北東側、東半部地區仍會有局部較多雲量及短暫雨，西半部地區晴到多雲，午後則要注意山區附近可能會有熱對流雲系發展帶來局部短暫陣雨影響。
氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週五又會有東北季風再度南下影響，在清晨到上午期間微弱鋒面偏北掠過，因此苗栗以北會先有局部短暫陣雨影響，後續白天期間東北季風接著持續南下，迎風面的北部、東半部地區雲量都會再次增多，並有局部短暫雨機會。中南部地區天氣仍相對穩定，晴到多雲，山區午後同樣可能會有局部短暫陣雨。
「天氣風險 WeatherRisk」表示，週末期間東北季風持續影響，目前預報的水氣並不多，降雨較侷限於迎風面地形上，也就是基隆北海岸、大臺北山區，東半部至恆春半島地區會比較容易受到影響，西半部地區大致維持晴到多雲天氣，山區附近仍要注意午後陣雨影響，氣溫型態則與最近幾天東北季風影響時沒有太大差異。
「天氣風險 WeatherRisk」提到，下週的天氣暫時仍是以東北季風強弱變化影響為主，但在低緯度的熱帶洋面會有熱帶擾動發展趨勢，目前的大方向來看是西行通過菲律賓附近機會最高，因此直接影響的機會較低，但是否會有間接的外圍雲系水氣影響，則要再觀察後續預報的強度、路徑如何。
