下週又一波急凍！跌剩8℃＋雨襲 這幾區超濕冷

【江宜潔／台北報導】今年首颱「洛鞍」（NOKAEN）已生成，即便距離遙遠、但仍會為迎鋒面帶來水氣，因此這幾天北部、東北部、東半部、恆春半島等地需留意局部短暫雨，直到下週又一波強冷空氣襲台、低溫再跌破10℃，若搭配上水氣影響會相當「濕冷」，還請大家注意保暖！

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄表示，昨（15）日深夜至今日清晨台灣上空有中低雲移入、破壞了夜間輻射冷卻作用，故低溫也大幅回升，而今日雲量略增、各地多雲時晴，僅東半部偶有局部短暫雨機率，整體感受白天舒適、早晚涼。

廣告 廣告

未來天氣，明（17）日至下週一（19）西半部多雲時晴，東半部及大台北東側偶有局部短暫雨機率，白天體感北舒適南微熱、且早晚涼，不過下週一晚間起北台灣將轉有雨。

緊接著，下週二（20）新一波強冷空氣抵達，屆時不僅氣溫驟降、北部及東半部還有局部雨，提醒北台灣越晚會越濕冷；下週三（21）至週五（23）強冷空氣盤據，北部及東半部持續有局部雨，不僅北台灣濕冷、中南部早晚也偏冷。

不過，最新（15日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，這波冷空氣並未達寒流強度、僅很接近強烈大陸冷氣團標準（台北測站 ≦ 12℃），屆時本島平地最低溫只能降至8℃左右、遠不如上波低，但由於濕冷會使感受急凍、切莫輕忽，直到下週末（24、25）冷空氣才會減弱，剩迎風面有局部短暫雨機率。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

台美敲定15%關稅、半導體最惠國待遇 台積電回應了

金曲歌后鄭宜農唱到一半蟲飛入喉 乾脆吃下去！全場驚呆

獨家專訪｜賈永婕101董座兼海巡小編 曝年薪僅藝人一半（壹蘋10點強打）

