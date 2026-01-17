下週國內油價漲0.8元 創今年新高

下週油價擬漲0.8元，將創今年新高。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕因伊朗地緣政治緊張局勢，導致國際油價大漲，台灣中油啟動平穩措施後，預估下週汽油每公升調漲0.6到0.8元、柴油調漲0.7到0.9元；若按此預估漲幅，國內油價將創今年新高。

國際油價因伊朗地緣政治升溫而大漲，中油累算至1月15日的調價指標，7D3B週均價為63.6美元，較上週上漲3.32美元。本週新台幣兌美元匯率為31.627元，較上週貶值0.079元。中油啟動平穩措施後，預估下周實際金額汽油調漲0.6到0.8元、柴油調漲0.7到0.9元。

若按照漲幅，預估下週92無鉛汽油每公升27元到27.2元、95無鉛汽油每公升28.5元到28.7元、98無鉛汽油每公升30.5元到30.7元、超級柴油每公升25.5元到25.7元；不過最終實際調整金額有待週日中午12點，以中油正式對外公布為準。

