下週多波東北季風襲台！專家：日夜溫差恐10度以上

天氣風險公司分析師薛皓天今（23）日在臉書推測，下週將受多波東北季風影響，天氣變化劇烈，尤其西半部日夜溫差恐達10至13度。週一北部午後轉為多雲短暫雨；週二、三北東天氣依舊濕涼，苗栗、花蓮以北降溫明顯，局部有短暫雨。週二深夜西半部空曠地區低溫可能下探12至15度。週四另一波東北季風增強，加上南海颱風外圍水氣，北部、東部及東南部將轉為多雲到陰有短暫陣雨；週五水氣仍偏多。

天氣風險公司分析師薛皓天今日於臉書最新示警，指出下週將受多波東北季風快速南下及減弱的交替影響，全台氣溫起伏明顯，西半部日夜溫差甚至可達 10 度以上，提醒民眾務必多加留意天氣變化。

薛皓天表示，今日受高壓迴流帶來偏東風環境，迎風面的東半部局部地區仍有零星短暫雨，但其他地區天氣大多穩定，為晴到多雲。尤其是假期最後一天，適合把握時間外出活動。不過清晨及深夜仍偏涼，中部以北與宜蘭更有明顯冷意，各地外出仍需注意保暖。

進入下週一，薛皓天推測，上半天北部、西半部為多雲時晴，基隆以南到台東則是多雲有短暫雨。白天由北到南高溫約25至30度，整體仍屬舒適。但下半天起東北季風增強，北部率先轉為多雲有短暫陣雨，夜間氣溫再度下降，提醒早出晚歸的民眾務必注意保暖。

他分析，週二至週三，台灣短暫受東北季風影響後，再度回到高壓迴流偏東風環境。苗栗及花蓮以北降溫較有感，其他地區白天仍有25度以上。北部與東部雲量增多，為多雲到陰，迎風面地區有局部地形性短暫雨；苗栗以南則大多為晴到多雲。週二深夜，西半部受輻射冷卻影響，沿海空曠地區低溫可能下探12至15度。

亞洲下週雲雨圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

薛皓天指出，下週四另一波東北季風快速增強，南海同時有熱帶擾動發展成颱風，其外圍水氣與東風波配合，使得巴士海峽至台灣東側將形成一道鋒面。下週四中部仍可見短暫晴天，但北部、東部及東南部將轉為多雲到陰、有短暫陣雨的天氣型態，降雨最明顯的區域集中在北部與東南部。

到了下週五，薛皓天表示，雖然鋒面逐漸東移、颱風朝越南前進，但台灣上空仍有中層槽線通過，全台水氣依然偏多。雲林以北至桃園可見多雲時晴，但其他地區仍以多雲到陰有短暫陣雨為主。

最後，薛皓天提醒，下週東北季風「來得快、走得也快」，氣溫變化相當劇烈，尤其西半部溫差大，日夜溫度落差超過10度並非少見。另外，下週的水氣明顯變多，北部與東部民眾務必記得攜帶雨具；東南部則在週四、週五也有雨勢發生的可能，外出同樣要留意天氣變化。

亞洲下周氣溫圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）





