下週天氣變化頻繁！專家曝「這時」最冷 低溫下探14度

即時中心／温芸萱報導

天氣風險公司天氣分析師薛皓天今（21）日在臉書指出，未來一週天氣仍受東北季風影響，今起各地清晨偏涼，最低溫已下探13.7度，下週一逐漸減弱、週二短暫回穩放晴，但中南部日夜溫差可逾10度，週三後東北季風再增強，氣溫逐日下降，週四、週五北部與宜蘭高溫恐跌破20度，台北清晨低溫約14度，是否達冷氣團等級仍待觀察。





薛皓天今日在臉書發文指出，未來一週天氣變化頻繁，整體仍受東北季風影響，預估影響時間將一路延續到下週末，其中下週二天氣短暫回穩，其餘時間北、東部仍以陰雨為主，中南部則需留意日夜溫差及空氣品質變化。

下週亞洲地面天氣圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

薛皓天表示，今日持續受到東北季風影響，迎風面的北海岸、宜蘭以及北部山區有短暫陣雨，新竹以北及宜蘭多為陰時多雲天氣，至於花東及苗栗以南地區，則維持晴到多雲。氣溫方面，各地清晨明顯轉涼，最低溫出現在花蓮壽豐鄉，僅13.7度，其餘多數地區落在16至17度之間；白天高溫因東北季風壓制，苗栗以北及宜蘭約20度左右，台中以南及花東則可來到24至27度。

此外，薛皓天也提醒，今日清晨因濕度偏高，加上風速較弱，桃園以南局部地區出現低雲或霧，其中雲林以南情況較為明顯，氣象署已於清晨4點發布濃霧特報。受到起霧及擴散條件不佳影響，中南部上午空氣品質轉差，多數測站達到橘色提醒等級，呼籲民眾外出時應加強防護。

下週亞洲雲雨圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

展望週一上班日，薛皓天分析，東北季風將逐漸減弱，桃園以北及宜花地區仍為陰時多雲，東北角到花蓮局部有短暫陣雨，大台北地區偶有飄雨，新竹以南則轉為晴時多雲的穩定天氣。高溫方面，北部及宜蘭約21度，竹苗22度，台中以南24至27度，花東23至25度。整體來看，北部仍偏涼，中南部日夜溫差明顯，西半部夜間至清晨低溫約15至17度，早出晚歸的民眾須注意保暖。

接著，薛皓天推測，週二為高壓迴流、偏東風環境，僅東北部及東部維持多雲時陰、局部短暫陣雨，其餘地區可望放晴，大台北天氣也會明顯好轉，白天高溫回升，中北部約25至27度，中南部25至29度，但夜間低溫仍低，西半部日夜溫差可超過10度。

下週亞洲氣溫圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

不過，薛皓天指出，週三起東北季風將再度增強，且伴隨中高層槽線通過，水氣增加，北部及東部轉為陰雨天氣，中部多雲時晴，南部維持穩定。週四、週五受雲系影響，新竹以北、東部及山區持續陰雨，其餘地區偶有零星降雨。氣溫也將逐日下降，週四、週五北部高溫恐降至20度以下，台北清晨低溫約14度，是否達冷氣團等級仍待觀察。

最後，薛皓天提醒，下週水氣偏多，北部、東部大多時間為陰雨天氣，僅週二較為短暫好轉，中南部則需留意日夜溫差及局部降雨機會。





