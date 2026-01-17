「下週寒流週」 氣象專家：1/21至1/22清晨最冷

氣象專家林得恩指出，下週二（20日）強冷空氣再升級為大陸冷氣團或是強烈大陸冷氣團等級，預估21日至22日清晨有再增強為寒流的潛力，提醒民眾務必注意保暖。

地面風場+海平面氣壓場預測圖。（圖／翻攝自「林老師氣象站」臉書）

林得恩於臉書粉專「林老師氣象站」發文寫下，「下週，寒流週！」根據美國（AIGFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，下週一（19日）東北季風增強；下週二（20日）強冷空氣再升級為大陸冷氣團或是強烈大陸冷氣團等級。「這波冷的時間相當長，目前評估，影響時間有機會延長到下週六（24日）」。

林得恩指出，其中最冷時段會落在21日至22日的清晨，有再增強為寒流的潛力，請務必注意保暖、去寒準備措施。另一方面，冷的型態北部、東北部及東部地區為濕冷，中南部地區則為乾冷；迎風面的桃園以北及宜蘭地區都有局部短暫雨，花東及恆春半島有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣。

