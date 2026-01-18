下週強冷空氣報到！北台灣濕冷探11度 高山有望降雪

把握今日暖陽！氣象粉專提醒，下週起天氣型態將出現明顯轉變，隨著北方冷空氣一波波南下，氣溫將逐日下滑，環境水氣也逐漸增加，整體轉為「又濕又冷」，其中週三、週四將是最冷時刻，並持續到週六清晨，影響時間較長。

強烈大陸冷氣團將報到，週二起北部、東部連日陰雨。（圖／翻攝自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」於臉書指出，天晴大回暖的好日子即將結束，週一東北季風增強，週二強烈冷氣團開始南下，氣溫將會大幅下降，低溫約10至13度。粉專特別提醒，因這波冷空氣挾帶豐沛水氣，北台灣非常容易下雨，整天非常濕寒冷、伴隨強風，感受上會特別寒冷，請大家務必多注意接下來的天氣遽變，並做好準備。

粉專指出，週一冷空氣達東北季風等級，北部至東部低溫約15至17度，中南部約16至18度，迎風面的北部山區與東部將轉為多雲到陰、偶有短暫雨。週二起至下週五，冷空氣進一步增強，可能達到大陸冷氣團，甚至強烈大陸冷氣團等級，北部至東部低溫將下探至12至14度，中南部約13至15度。

北部、東部下週連日有雨。（圖／中央氣象署）

此外，粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，由於中南部水氣較少、夜間輻射冷卻明顯，局部空曠或近山地區，清晨不排除出現11至12度的低溫。降雨方面，北部與東部將呈現連日陰雨的濕冷天氣型態，中南部平地白天相對穩定，但山區仍有短暫陣雨機會。特別是週三至週五期間，低溫配合水氣通過，海拔3000公尺以上高山具備降雪條件，計畫前往高山活動的民眾須留意結冰與路況資訊。

