下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你

天氣分析師林孝儒指出，今日臺灣受高壓迴流影響，環境風速偏弱且中層雲系偏多，清晨各地普遍為陰或多雲天氣，但大致無明顯降雨。氣象粉專也提醒，這個週末會回暖，但好天氣撐不了多久，下週強烈冷氣團來襲，北部、東部濕冷有雨，背風面的中南部也會轉成陰冷，表示「先暖個幾天再冷S你」。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就會先轉為有雨天氣，「好天氣從現在算起大概就2天不到，在濕冷日子前好好珍惜吧」，而在菲律賓東南方海面生成的今年第1號颱風「洛鞍」，預測未來會朝西北轉東北方向移動，對台灣沒有直接影響。

另外，天氣分析師林孝儒在粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今（16）日台灣受高壓迴流影響，環境風速偏弱且中層雲系偏多，各地多為陰或多雲天氣，大致無明顯降雨，預測西部晴或多雲，高溫約24至28度，低溫15至18度；東部為多雲或陰天，有局部地形短暫陣雨，高溫約23至24度，低溫15至18度。

林孝儒透露，週末起台灣轉為東北風影響，環境水氣略增，預測中南部大致維持晴時多雲，高溫約23至27度，低溫約16至19度；東部則為陰有短暫陣雨，高溫約23至25度，低溫約16至19度；北部普遍為多雲時晴，東北角一帶有短暫陣雨機會，高溫約22至25度，低溫約14至18度。

林孝儒提到，下週起北方冷空氣持續遞補南下，整體氣溫走低、環境水氣偏多，預測北部到東部轉為陰雨天氣，中南部為多雲或陰天，山區有短暫陣雨機會。下週一為東北季風等級，北部至東部低溫約15至17度，中南部約16至18度；下週二到下週五將達大陸冷氣團或強烈冷氣團等級，北部、東部低溫約12到14度，中南部約13到15度，但中南部受輻射冷卻效應影響，亦有11至12度低溫出現機會。。

林孝儒預估，週三至週五低溫將有機會配合水氣影響，於海拔3千公尺高山有降雪條件，總結來說，下週天氣將明顯感受濕冷，估計至下週末後才略有氣溫回升趨勢，北部與東部將回到冬季常見的連日陰雨型態。





