下週急凍變天！冷空氣報到下探11度 回溫要等到這天

生活中心／游舒婷報導

又要變冷了！氣象粉專指出，從下週起天氣型態將出現明顯轉變，隨著北方冷空氣一波波南下，氣溫將逐日下滑，環境水氣也逐漸增加，整體轉為「又濕又冷」的型態。北部、東部將以陰雨天氣為主，中南部平地雖仍有晴時多雲的空檔，但早晚低溫明顯，而溼冷的天氣預估要到下週末冷空氣減弱後，才有回升機會。

下週開始氣溫明顯下降，北部、東部轉濕冷。（示意圖／資料照）

週二起溫度明顯下降 北部、東部濕冷

「天氣風險」粉專指出，下週一（19日）冷空氣達東北季風等級，北部至東部低溫約15至17度，中南部約16至18度，迎風面的北部山區與東部將轉為多雲到陰、偶有短暫雨。下週二（20日）起至下週五，冷空氣進一步增強，可能達到大陸冷氣團，甚至強烈大陸冷氣團等級，北部至東部低溫將下探至12至14度，中南部約13至15度。由於中南部水氣較少、夜間輻射冷卻明顯，局部空曠或近山地區，清晨不排除出現11至12度的低溫。

廣告 廣告

高山又有降雪機會

降雨方面，下週北部與東部將呈現連日陰雨的濕冷天氣型態，中南部平地白天相對穩定，但山區仍有短暫陣雨機會。特別是週三至週五期間，低溫配合水氣通過，海拔三千公尺以上高山具備降雪條件，計畫前往高山活動的民眾須留意結冰與路況資訊。氣象粉專提醒，下週天氣寒冷，應提前做好保暖準備；北部與東部轉為連日陰雨，外出及行車也要注意安全。

更多三立新聞網報導

印尼政府監測機失聯！登山客驚見殘骸與火光 機上11人生死未卜

挖耳朵挖到罹癌！醫點1致命壞習慣 出現這些症狀快就醫

把握暖陽！強冷空氣這天報到「北東濕冷5天」 低溫恐探10度

BTS高雄開唱住宿一晚破萬！粉絲出奇招超省 全場讚爆：天才

