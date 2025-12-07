下週恐冷氣團凍探10度！發熱衣穿錯「小心變濕冷」 UNIQLO官方密技曝

生活中心／倪譽瑋報導

UNIQLO曾建議，發熱衣裡面還要穿一件排汗衣。（示意圖／資料照）

中央氣象署提醒，下週兩波東北季風，其中一波可能達冷氣團等級，局部地區不排除出現10度低溫，需留意保暖工作。時常撰寫旅遊文章的部落客「魚漿夫婦」發文分享，多數發熱衣是利用纖維，吸收身體釋放的水蒸氣產生熱能，但如果從室外進到溫暖室內、流太多汗會導致衣服濕黏，貼著皮膚反而容易讓身體著涼；魚漿夫婦也分享UNIQLO官方提供的妙招，發熱衣內在穿一件排汗衣，即可避免發熱衣太濕的問題。

下週兩波東北季風報到 氣象署：週末挑戰冷氣團

7日氣象署預報，下週共有兩波東北季風報到，8日第一波東北季風南下，新竹以北降雨增加，尤其基隆北海岸、大台北、宜蘭要留意局部大雨發生。影響約持續至10日。

氣象署提醒，13日那波最冷可能下探16度，局部地區不排除出現10度低溫，有機會挑戰大陸冷氣團等級；預計這波東北季風的影響持續至16日。

為什麼冬天進室內會流汗？

日前「魚漿夫婦」分享，有時從寒冷的室外走進暖氣開得很強的電車或室內時，身體立刻開始冒汗，這是因為體溫調節功能（體內恆定機能），皮膚如果感受到劇烈的溫度變化，就很容易啟動排汗機制，以日本電車為例，穿厚重衣物從寒冷室外進到溫暖車廂，人多擁擠，其他乘客的體溫和呼吸讓濕度升高，和汗水不易蒸發、身體出汗又黏膩。

魚漿夫婦點出，發熱衣的保暖原理多為「吸濕發熱」，利用嫘縈等纖維，吸收身體釋放的水蒸氣產生熱能，但也由於吸水性強，吸汗後不容易乾，如果出汗太多，吸收速度跟不上，皮膚就會一直是濕的，反而容易讓身體著涼。

UNIQLO官方教發熱衣穿法 關鍵在「內搭」

如何避免發熱衣吸汗太多反變「濕冷」？魚漿夫婦推薦UNIQLO官方提供的妙招，在穿著發熱衣之前，先在裡面穿一件「AIRism」排汗衣，外層再搭「Heattech」發熱衣，兩者相乘之下，能防止流汗太濕著涼，也能維持溫暖。

貼文底下，許多人都點頭，「這是真的。完全可以解決冬天睡覺太熱流汗到睡不著的問題」、「穿UNIQLO坐電車就是直接睡爆了（暖到不行」、「今年在日本UQ就有看到這種穿法建議」、「這也是爬山的穿搭，最裏層穿排汗衫、中間穿保暖衣、最外面穿擋風。」

