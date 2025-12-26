下週恐有寒流 跨年夜東北季風攪局！元旦想看曙光機率曝

跨年夜東北季風增強，北部、東北部轉為濕涼有雨，氣象專家提醒元旦後恐再迎強冷空氣南下。（本刊資料照）

「跨年夜，東北季風也來湊熱鬧！」氣象專家林得恩在臉書發文指出，跨年夜到元旦期間，台灣天氣將受到東北季風增強影響，不僅北部、東北部轉為濕涼有雨，元旦過後還有一波更強冷空氣南下，強度不排除達到「寒流」等級，民眾跨年與元旦連假外出務必留意天氣變化。

跨年夜東北季風增強 北東降雨機率升高

林得恩指出，下週三（12月31日）跨年夜起，東北季風明顯增強，水氣同步增加，台灣北部及東北部地區降雨機率提高，容易出現間歇性降雨，中南部山區也可能出現零星陣雨。計畫在戶外跨年的民眾，建議提前準備雨具並做好保暖。

元旦水氣再擴大 東半部雲多不利看曙光

隨著元旦過後環境風場調整，這波水氣影響範圍將進一步擴大到東部地區。林得恩提醒，東半部雲量偏多，元旦清晨想要迎接第一道曙光的機率相對偏低，攝影或觀景行程恐受影響。

氣溫略降早晚偏涼 北東濕冷感受明顯

在東北季風影響下，北部及東北部白天高溫將略為下降，濕涼感受更加明顯；全台各地早晚氣溫仍偏涼。整體來看，跨年夜及元旦期間，北部與東北部屬於濕涼天氣型態，其它地區則多為多雲到晴，但日夜溫差較大，清晨與夜晚仍需注意保暖。

元旦後冷空氣南下 不排除達寒流等級

林得恩進一步示警，下一波更強的冷空氣團，預估將在元旦過後開始南下，強度有機會達到寒流等級，屆時低溫影響範圍及實際溫度仍需持續觀察。民眾應密切關注最新天氣預報，適時調整行程，並做好防寒準備。

