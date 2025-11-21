下週恐有新颱「天琴」 專家示警：1情況像鳳凰

氣象專家賈新興指出，今年第23號「天琴」颱風預計將於下週四（27日）及週五（28日）成颱。（圖／翻攝自賈新興 YT）





下週不只東北季風即將到來，氣象專家賈新興指出，今年第23號「天琴」颱風預計將於下週四（27日）及週五（28日）成颱，氣象專家吳聖宇指出，天琴颱風1情況像類似鳳凰颱風。

吳聖宇表示，東北季風的增強時間預報仍集中在下週一（24日）下午之後，尤其是晚間增強的幅度將會比較明顯，在大台北、基隆北海岸、宜蘭到花蓮一帶降雨會略為增加，並持續到下週二（25日）清晨左右，下週二季風強度將明顯偏強，但持續時間不長，天氣轉為多雲，到下週三（26日）就會開始減弱下來。

吳聖宇提及，下週後半預報顯示在菲律賓附近可能會有熱帶擾動發展並進入南海，不過目前的環境已很難讓颱風靠近，即使靠近，也會像鳳凰颱風一路快速減弱，外圍水氣似乎也無法影響到台灣附近，情況類似先前的海鷗颱風，對台灣應該沒有什麼影響，但後續變化仍可持續觀察。

賈新興指出，菲律賓東方海面出現熱帶擾動，若逐漸往南海發展，將於27日及28日成颱，命名為「天琴」，路徑預估將往越南南部前進，對台灣並不造成影響。

氣象署指出，24日東北季風增強，北部及宜蘭天氣逐漸轉涼，其他地區早晚亦涼；迎風面桃園以北及東半部、恆春半島降雨機率增加，尤其基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區雨勢較持續，其他地區則為多雲到晴，晚起北部地區轉有局部短暫雨，25日各地大多為多雲到晴，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區及恆春半島有零星短暫雨；26、27日桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

