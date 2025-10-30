下週恐有2個颱風 日本氣象廳：熱帶低壓醞釀中

日本氣象廳最新預測顯示，菲律賓東方海域周末可能生成熱帶性低氣壓。（圖／翻攝自臉書粉專「台灣颱風論壇」）





日本氣象廳最新預測顯示，菲律賓東方海域周末可能生成熱帶性低氣壓，各國模式普遍指出該系統有機會在下週一或週二（11月3、4日）發展為颱風，並靠近菲律賓。不過中央氣象署初步研判，路徑對台灣暫無直接影響。

氣象署指出，11月1日至3日受東北季風影響，北部與宜蘭天氣偏涼，基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；中南部山區午後有零星陣雨。4日東北季風短暫減弱，氣溫略回升，但5日起再度增強，北部及東半部再轉涼。整體而言，本週北部與東半部有降雨機率，中南部天氣相對穩定。

氣溫方面，北部與宜蘭高溫約24至27度、低溫19至21度；中南部與花東高溫可達30至32度。週五起北部東北部白天維持24至25度，下週二短暫回升至28度後再度下降，低溫約20至21度。

天氣風險公司指出，這波東北季風可能持續超過一週，水氣不多，北部與東北部多雲偶有陣雨，豪雨機率不高，中南部則持續晴朗穩定，「目前數值模式持續預報11月初在菲律賓東方海面有颱風形成機會，整體大氣條件判斷有颱風發展的機會確實不低，路徑方面則還有很大的不確定性，要再持續觀察預報的調整變化。」。

粉專「台灣颱風論壇」則表示，下週起西北太平洋從菲律賓到關島之間的熱帶系統活動將再度活躍，預估可能接連生成兩個颱風。是否影響台灣仍言之過早，但秋季若有颱風通過菲律賓，需留意與東北季風共伴的情況。