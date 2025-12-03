即時中心／温芸萱報導

中國近年對台文攻武嚇不斷，加上日本首相高市早苗提及「台灣有事即日本有事」言論；外界關注中國12月13日是否會舉行軍演。對此，國安局長蔡明彥表示，不排除任何可能性，況且每年11月至12月本就是中共軍演高峰期。他指出，中共常將例行聯合訓練或遠海長訓包裝為演習，國安局與國防部將密切掌握共軍動態，必要時與國際友盟進行情報交流。

中國近年對台灣持續文攻武嚇，加上日本首相高市早苗日前在國會上提及「台灣有事即日本有事」言論，引發北京不滿，中日關係迅速緊張。

快新聞／下週恐見中共軍演！蔡明彥：料敵從寬、不排除可能

日本首相高市早苗拋出「台灣有事即日本有事」的強硬立場，引發中國強烈不滿。（合成圖／翻攝自高市早苗X、Unsplash）

外界關注中國12月13日中國南京大屠殺公祭日是否會發布軍演；對此，國安局長蔡明彥今日受訪時表示，會料敵從寬，不排除任何可能性，並點出每年11月至12月本就是中共軍演高峰期。

接著，蔡明彥進一步指出，對中共來講常將例行聯合演練、遠海長訓等常態性演習，透過特定代號包裝後，就對外呈現為演習行動。他提到，對國安及國防部門而言，重點在於掌握共軍動態，了解其行動性質及目的，並隨時應對可能的挑釁。

最後，蔡明彥強調，國安局會與國防部密切合作，發揮情報效能，必要時啟動與國際友盟的情報交流，以掌握中共活動，確保台灣國安不受威脅。

