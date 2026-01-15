下週恐迎「入冬最強寒流」，保暖需求暴增更要用得安全

根據中央氣象署預警，下週將有一波入冬以來最強寒流南下，部分地區低溫恐下探10度以下，清晨與夜晚體感溫度更低。隨著氣溫驟降，暖暖包、電熱毯、充電式保暖小物等使用量勢必大增，醫師提醒，越冷越要注意保暖用品的正確使用方式，否則一不小心，反而可能因長時間接觸高溫，造成「低溫燙傷」卻不自知。

尤其在寒流期間，民眾常會整夜使用電熱毯或長時間貼著暖暖包取暖，若本身屬於皮膚感覺較遲鈍族群，如長者、糖尿病患或循環較差者，更容易在沒有明顯疼痛感的情況下受傷。專家呼籲，寒流來襲時，保暖要「適度、間歇、分散」，並隨時留意皮膚狀況，才能真正暖身、不傷身。以下是最夯5種保暖小物

1.拋棄式暖暖包

暖暖包，大概是最方便便宜的保暖小物了，市面上有手握式及黏貼式兩種，內容物以活性炭、鐵粉等為主要成分，外層以棉質布包裝，拆封後雙手搓揉幾下，讓鐵粉氧化產生熱能，可以達到保暖效果。一般來說，暖暖包一小包使用時限為12小時，國家標準規定溫度最高不能超過70℃，暖暖包平均約可維持40℃的溫度，在寒流來時或需要的時候，能提供最簡易又方便的保暖。

2.充電式暖抱枕

這類型的發熱暖抱枕，造型多樣、圖案可愛，使用前只需充電，完成後會有發熱效果，時效則依照商品不同而異，操作還算方便，由於體積問題，不太適合帶出門，較適合居家或辦公室等室內空間使用。

3.充電式小懷爐

利用充電方式讓小型懷爐發熱，充電約3小時，可使用3小時，保暖溫度大約可達50-～60℃左右，減少拋棄式保暖商品的垃圾問題，但保暖度時間不夠久，外出長時間使用上會有點不方便。

4.電熱毯

插電使用的電熱毯，是不少怕冷女性的秋冬必備保暖物品，不論是趕報告、追劇、上網拍，電熱毯一蓋上暖呼呼，再冷都不怕，還有不少四肢容易冰冷的老人家，也特別喜愛電熱毯來溫暖手腳，只是使用時要特別留意溫度與充電方式，並且避免碰到水或長時間蓋著睡覺。

5.圍巾手套毛帽

這類保暖小物，可說是保暖兼具造型功用，秋冬衣物大多以深色系為主，追求時髦感的女性們，總是希望身上多些配件來凸顯穿著，這時圍巾、手套、毛帽等就是最佳搭配單品，不但兼具造型專用，保暖度也要夠，才能夠「愛水不怕流鼻水」。

（記者連以晴，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

