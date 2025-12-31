下週恐2波寒流接力！台北連3天凍10度 最冷時段曝光

生活中心／彭淇昀報導

今（31）日仍持續受東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚較涼。氣象粉專「天氣風險」表示，週四開始受冷氣團影響，將持續到週日，接著下週一、二又有一波冷空氣南下，強度也可上看強烈大陸冷氣團或寒流。

天氣風險指出，明（1）日中層以上有槽線南下加深通過台灣，帶動底層冷空氣強度增強，將成為明年第一波影響台灣的強烈大陸冷氣團。苗栗北部及宜花地區為陰時多雲有短暫陣雨天氣，台中以南及台東為晴到多雲天氣，不過各地山區局部仍有短暫陣雨發生。

另外，因水氣夠且氣溫夠低的話，不排除3000公尺以上高山仍有零星降雪機會；至於氣溫方面，苗栗以北及宜蘭高溫約17至18度，中部及花東高溫約22至23度，南部高溫約23至25度。週四深夜至週五清晨，將迎來明顯低溫，預估北部空曠處及近山區有10至13度，市區有12至14度；西半部空曠處有10至13度低溫，東部有10至14度低溫。

天氣風險表示，週五持續受到強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及東部為陰時多雲天氣，迎風面北部、東北部局部仍有短暫陣雨；台中以南為多雲時晴天氣。冷空氣強度強，各地高溫普偏在20度以下，僅南部可上看20度，中北部、東北部高溫僅14度左右，中部高溫約15至18度，花東高溫約18至19度。各地氣溫普遍偏低，預估北部、東北部低溫10至13度；花東12至14度；竹苗地區低溫8至11度，中南部地區9至12度。台北測站目前預報可達11度，為強烈大陸冷氣團等級，雖然預報仍有顯示達寒流機會，若夜間濕度較低輻射冷卻明顯，仍有可能達10度機會。

週六（3日）持續受強烈大陸冷氣團影響，水氣有減少趨勢，北部及東部大致為陰時多雲天氣，迎風面局部有地形降雨發生，新竹以南地區為晴到多雲天氣。白天氣溫與前日相近，雖然西部地區陽光露臉，不過仍會感覺較冷，晚間冷氣團強度將稍減弱。預估夜間至清晨各地低溫持續明顯，北部、東北部低溫11至14度；花東12至15度；竹苗地區低溫9至12度，中南部地區10至13度。

天氣風險指出，週四晚間起至週日清晨為這波冷空氣最強時段，週日冷氣團減弱，各地天氣轉好，迎風面東半部為多雲天氣，其餘地區為晴到多雲。氣溫白天將回升，苗栗以北及東北部高溫仍再20度以下，台中以南高溫約20至24度。夜間至清晨西半部受輻射冷卻影響，局部地區有11至14度低溫，其餘地區低溫約13至15度。

預估下週持續有冷空氣南下，下週一、二（5、6日）大致為東北季風或冷氣團等級，下週三（7日）起冷空氣強度明顯增強，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流，目前至1月中旬預報夜間至清晨氣溫都低，明顯北方高壓勢力較強，持續有達冷氣團機會的冷空氣南下。

