下週挑戰強烈冷氣團！低溫下探11度 北部又濕又冷

生活中心／黃依婷報導

下週起北方冷空氣持續遞補南下，環境水氣偏多。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk）

今（16）日臺灣受高壓迴流影響，環境風速偏弱且中層雲系偏多，清晨各地普遍為陰或多雲天氣，但大致無明顯降雨。預測今日白天起各地雲量雖較多，但雲縫間仍是有陽光露臉機會；預測西部晴或多雲天氣，高溫約24到28度，低溫約15到18度，迎風東部則為多雲或陰天，有局部地形短暫陣雨。

天氣分析師林孝儒在粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末臺灣附近則轉為東北風影響，且環境水氣略增，預測背風面的中南部大致可維持晴時多雲天氣，高溫約23到27度，低溫約16到19度；東部則為陰有短暫陣雨，高溫約23到25度，低溫約16到19度；北部雖普遍為多雲時晴，不過東北角一帶亦有短暫陣雨機會，高溫約22到25度，低溫約14到18度。

林孝儒表示，下週起北方冷空氣持續遞補南下，整體氣溫走低、環境水氣偏多。預測北部至東部將為陰雨型態，中南部亦轉多雲或陰並山區短暫陣雨機會；下週二至下週五將達大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，北部至東部低溫約12到14度，中南部約13到15度。

林孝儒提到，冷氣團影響期間中南部受輻射冷卻效應影響，亦有11到12度低溫出現機會，初步預測週三至週五低溫將有機會配合水氣影響，於海拔三千公尺高山有降雪條件，總結來說，下週天氣將明顯感受濕冷，估計至下週末後才略有氣溫回升趨勢，北部與東部將回到冬季常見的連日陰雨型態。

