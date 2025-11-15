下週挑戰首波冷氣團！北東部「濕→乾」下探13度 最冷時段曝

下星期挑戰入冬首波冷氣團。（圖／翻攝自臉書＠twtybbs）

下週挑戰入冬首波冷氣團！中央氣象署指出，今（15）日東北季風減弱，僅東部有零星雨，明（16）日水氣將稍增，北部和東部有雨。而下週將迎來新一波東北季風，下週一、二（17、18日）雨勢和範圍擴大，且將迎來一波大降溫；下週二（18日）晚間至下週三（19日）清晨最冷，局部空曠地區低溫下探13度。

針對未來一週降雨趨勢，氣象署說明，今日僅東半部偶有零星降雨，各地多雲到晴；明日天氣僅迎風面的基隆北海岸、東北部偶有短暫降雨，大台北、台東有零星降雨。下週一將變天，週一、二雨勢較大，大台北山區、基隆北海岸、東北部有局部大雨，「東北季風影響期間，北部、東半部都容易下雨。」

氣象署指出，未來一週中南部降雨機率偏低，以多雲到晴為主，僅迎風面地區水氣有變化。下週三之後水氣減少，下週四、五水氣更進一步減少，僅基隆北海岸、東半部有局部降雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，氣象署提醒要留意下週二至三的降溫，「下週一受東北季風影響，冷空氣自北方南下，北部高溫將降2到3度，高溫剩20度，之後溫度逐漸下降，下週二晚間到下週三為東北季風影響期間較低溫的時間點，各地低溫15到18度，空曠地區、近山區有機會再低1到2度，感受偏涼、甚至冷。」下週四（20日）東北季風減弱，清晨感受仍偏冷，白天到下週五（21日）溫度將明顯回升，可回溫至20度。

對於將迎來新一波較強冷空氣南下台灣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」也PO懶人包說明，週六、日東北季風偏弱，全台各地暖熱；下週一至二北部、東部轉為陣雨，溫度逐漸下降，日夜溫差大；下週三至四北、東部緩緩的轉乾、放晴，中南部則持續乾冷，預估北部、宜蘭最低下探14度，其他地方最低也有15至17度。

