下週新一波東北季風南下！2地再轉濕冷 注意「擾動對台1影響」

生活中心／黃依婷報導

南方洋面下週起有熱帶擾動發展趨勢，須注意間接海象影響。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk）

今（21）日持續受東北季風影響，各地雲量偏多，天氣仍較陰沉，迎風北部、東部及山區有降雨，整體雨勢偏弱，累積雨量不多。晨間仍略有寒意，各縣市觀測平地低溫約15到18度，今日高溫可再較昨日回升1到3度左右，預測北部、東部高溫約22到24度，中南部高溫約25到27度。

天氣分析師林孝儒在臉書「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末東北季風減弱，台灣附近的風場將由東北風轉偏東風，預測各地氣溫將逐日回升，尤以週日最顯著，白天北台灣也將有暖意；而清晨夜晚低溫約19到22度，早晚仍有涼意。各地普遍為晴時多雲天氣，迎風東部雲層偶有空檔、但仍有局部短暫雨。

林孝儒表示，下週一將再度伴隨新一波東北季風南下後，整週普遍又回到東北季風持續影響的環境，預測回到較典型的天氣分布，迎風北部、東部為陰有地形降雨天氣，整日氣溫偏涼較冷；背風中南部晴時多雲天氣，白天氣溫回暖，早晚偏涼，日夜溫差大。不過較可期待的是下週二隨北方中層乾空氣逐漸移入後，北部及東部的降雨將可大幅減緩，相對更為零星。

林孝儒提到，熱帶系統方面，預報顯示南方洋面下週起有熱帶擾動發展趨勢，並可能於下週中後期西行通過菲律賓陸地後進入南海並進一步發展；目前研判距離台灣遠、對本島天氣威脅低，且環境水氣北上至台灣的幅度可能也較有限。較需注意的僅是間接海象影響，北、東與巴士海峽一帶有長浪或沿海風浪增強可能，預測對台暫無影響。

