下週普發1萬 這幾天「還有更大筆」最高約10萬

生活中心／倪譽瑋報導

除了普發1萬，下週也有部分國保給付款項入帳，有請領者可看看是否匯款了。（示意圖／資料照）

下週有不少錢可以入帳，如果11月10日前到財政部普發一萬線上登記網站（https:// 10000.gov.tw）辦理完「登記入帳」，1萬元入帳落在11日晚上至12日間。而13日是「國民年金保險生育給付」預定發放日、14日則是「國民年金喪葬給付」，後者按照被保險人死亡當月之「月投保金額」一次發給5個月，目前每月為1萬9761元，乘以5可謂接近10萬。

1萬普發登記完畢 錢12日即可入帳

關於普發1萬，如果民眾採取「登記入帳」，日前身份證字號分流登記已到尾聲，接著是11月10日的全面開放登記，在11月5日到11月10日之間登記成功、資料無誤者，匯款通知與入帳時間落在11日晚上至12日間。若11月11日以後登記，1萬元會於登記後2個營業日內入帳。

國民年金保險生育給付 一胎可領1.9萬乘以2

另據勞保局行事曆，下週四（13日）還有國民年金保險生育給付，在國民年金加保有效期間分娩或早產的女性被保險人，或是加保有效期間懷孕，退保後1年內因同一懷孕而分娩或早產，如果沒有領其他社會保險生育給付，就可請領「國民年金保險生育給付」但得在5年內申請，超過期限將不予受理。

給付金額方面，國民年金保險月投保金額，自2023年1月1日起由1萬8282元調整為1萬9761元，生育給付會一次發給2個月（3萬9522元），生雙胞胎就發給4個月、三胞胎6個月，以此類推。

國民年金喪葬給付 一次發給近10萬

另外，還有國民年金喪葬給付下週五（14日）入帳。關於申請方式，在國民年金加保期間（65歲前）死亡的被保險人，為其支出殯葬費者可請領喪葬給付。

和生育給付標準相似，按照被保險人死亡當月的月投保金額（目前為1萬9761元）發給，但喪葬給付是「一次發給5個月」，可領9萬8805元。要注意的是，國民年金已退保，或是在65歲以後死亡者，不能請領國民年金喪葬給付。

11月年金相關給付、普發1萬重要時程一次看

11/11至11/12

於「11月5日到11月10日」完成普發1萬登記入帳，即可陸續收到匯款通知

11/13

國民年金保險生育給付預定入帳日

11/14

國民年金保險喪葬給付預定入帳日

11/17

普發1萬ATM領現開放（現場操作完畢即可領到）

11/20

國民年金保險生育給付預定入帳日

農民月退休儲金入帳日

老農津貼入帳日

11/24

普發1萬郵局領現開放（現場辦理完畢即可領到）

11/25

國民年金保險老年基本保證年金預定入帳日

國民年金保險原住民給付預定入帳日

11/27

勞保年金給付預定入帳日

災保年金給付預定入帳日

災保失能照護補助預定入帳日

勞退月退休金(首發+續發案)預定入帳日

國民年金保險生育給付預定入帳日

11/28

產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助預定入帳日

國保身心障礙年金給付併計勞保年資預定入帳日

國民年金保險老年年金給付預定入帳日

國民年金保險喪葬給付預定入帳日

