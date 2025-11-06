即時中心／林耿郁報導

今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。

氣象署指出，今天西半部高溫可達28至33度，溫暖微熱，東半部則是25至27度，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬措施，但各地早晚仍涼，低溫普遍為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。

離島天氣：澎湖晴時多雲，24至26度；金門晴時多雲，22至26度；馬祖晴時多雲，20至23度。

廣告 廣告

風力方面，恆春半島沿海空曠地區及澎湖，易有平均風6級以上、陣風8級以上的強風，沿海活動請多加留意安全。

第26號輕度颱風「鳳凰」，凌晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方2,270公里海面上，向西北西轉西前進，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉趨勢，下週一至下週三將影響台灣的天氣，屆時迎風面北部、東半部雨勢將明顯增多，各地風浪亦增強。由於此颱風下週一後路徑不確定性較高，具體影響程度及區域仍需視後續路徑而定，請留意氣象署最新預報。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

原文出處：快新聞／下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了

更多民視新聞報導

「海鷗」升級強颱 「鳳凰」恐直撲台灣！氣象署曝最新路徑

鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善

「鳳凰」颱風1特性危險！ 專家示警：恐經過台灣上空

