下週末「入冬最強冷氣團」報到？ 吳德榮：平地跌破10℃

台北市 / 綜合報導

帶您關心天氣資訊，今(6)日東北季風減弱，北部地區轉為晴朗的好天氣，溫度也回升，高溫上看28度，民眾可以好好把握趁著假日出門走走。

因為氣象專家吳德榮，根據最新歐洲模式模擬，下週末開始入冬最強的冷空氣有機會報到，而且可能會跨過「大陸冷氣團」的門檻，平地最低溫將挑戰10度以下，不過吳德榮提醒，模式還會繼續調整，需要持續觀察。

