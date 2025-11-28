下週東北季風增強北部低溫下探15度 氣象署曝「冬季展望」

即時中心／林韋慈、魏熙芸報導

中央氣象署今日公布秋季回顧與冬季展望。今年秋季（9至11月）全台平均氣溫明顯偏暖，創下自1951年有紀錄以來的歷史新高。降雨方面，雖然整體雨量屬於正常範圍，但下雨日數偏少，雨量大多集中在颱風或其外圍環流影響期間，尤其花東地區在十月份受颱風外圍帶來顯著降雨。氣象預報中心副主任羅雅尹表示，目前熱帶太平洋呈現東冷西暖的海溫型態，反聖嬰現象正在逐步發展。依照最新模式推估，今年冬季溫度偏向正常至偏暖，降雨則多為正常至偏少。





羅雅尹表示，台灣在冬季會受到冷空氣南下的影響，屆時仍可能出現明顯的降溫天氣，由於冬季本來就是台灣一年中最乾燥的時節，西半部也正式進入枯水期。另外也提醒民眾需注意室內通風，瓦斯中毒。



在天氣預報方面，資深預報員李孟軒表示，週末氣溫將稍微回升，但日夜溫差仍大，直到下周二冬季季風影響才會出現溫度下降。而受南海環境不利影響，天琴颱風已減弱為輕度颱風並朝越南前進，對台灣沒有直接威脅。



李孟軒指出，30日至12月1日期間水氣逐漸增加，東北季風將在下週二增強，帶來一波明顯降溫。屆時北台灣將轉涼轉濕，預估最低溫落在15至16度之間。週末以晴到多雲的天氣為主，但週日與下週一水氣略增，各地雲量稍多。下週二至週四，東北季風影響下，北部和東北部將明顯轉涼。

快新聞／反聖嬰發展中！冬季恐更乾暖 下週東北季風報到氣溫下探15度

一周溫度趨勢。（圖／民視新聞）





此外，配合秋冬季風場特性，氣象署也正式啟用全新的強風特報制度。當沿海或空曠地區的平均風力達6級以上、或陣風達8級以上時，將亮起黃色燈號；若平均風力達9級以上、或陣風達11級以上，將亮橙色燈號示警；至於平均風力達12級以上或陣風達14級以上的情況，則會亮起紅色燈號，提醒民眾務必注意安全。氣象署呼籲，隨著冬季即將進入頻繁東北季風的時期，各界應持續留意最新的天氣資訊，做好保暖與安全防範措施。

氣象署也表示，近期平流層外流現象引發外界對極地冷空氣是否會對台灣造成影響的疑慮，不過目前資料仍顯示未來三個月的變化度高、情勢尚不明朗，短期之內無法確定極地冷空氣是否會帶來較大影響。

一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）





一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）





