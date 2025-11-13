下週橫財擋不住！4生肖財運爆棚 分紅、獎金找上門

下週起財神爺將特別眷顧四星座「白羊、射手、雙魚與天秤」。（示意圖／Pexels）





下週起，財神爺將特別眷顧4星座「白羊、射手、雙魚與天秤」，命理專家指出，這4個星座將迎來一波「橫財運爆發期」，不僅投資理財表現亮眼，亦有機會在抽獎、分紅及副業收入上獲得意外之財。

白羊座

白羊座的運氣格外旺盛，屬於典型的「好運體質」，不論是購買彩券、參加抽獎或刮刮樂，皆容易中獎得利，部分白羊座甚至可能在商場活動或公司抽獎中意外獲得高額獎項。投資方面，直覺判斷準確，買入的股票或基金表現突出，短期內便能見到獲利。此外，白羊座亦有機會獲得意外收入，如退款、紅包、或拾獲酬金等，整體財運亮眼，被稱為「最容易發橫財的星座」。

射手座

射手座的偏財運亦不容小覷。下週射手座將可能收到分紅、版稅、項目獎金或保險返還金等額外收入，金額可觀且來得突然，長期投資報酬表現良好，過往布局的基金或股票可能出現大幅上漲，副業收益亦同步增加。若從事兼職、網拍或小型創業，下週有望業績爆發。專家建議，射手座可多關注合作與投資機會，善用這段財運旺盛期，將有機會實現資產增長。

雙魚座

雙魚座下週的偏財來源主要來自創意與才華變現。命理專家說明，若從事創作、設計、影音或自媒體相關工作，作品有望爆紅，獲得流量分成、廣告收益或高價授權。雙魚座的靈感與直覺在下週特別敏銳，若參與短線投資或理財決策，容易獲得正向報酬。此外，也可能透過活動中獲得禮金、紅包或獎勵，副業收入同樣看漲，是能將「創意變現」的代表星座。

天秤座

天秤座則在貴人運加持下財氣顯著提升，命理專家提到，下週將有機會因人脈帶來財富，例如朋友推薦投資項目、客戶介紹合作機會，或有人邀請合夥創業，獲利前景良好。專家指出，這些機會多半可靠且回報豐厚，天秤座只需順勢而為，便能收穫意外之財。此外，部分天秤座可能因獲贈禮物、聚餐免單或提前領到獎金等間接收益，使財富累積加速。

