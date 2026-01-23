下週油價預估 26日汽油持平或降1角

（中央社記者曾筠庭台北23日電）哈薩克油田暫停生產導致國際油價上漲，按中油浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估26日凌晨零時起，汽油每公升不調整或調降0.1元、柴油不調整或調漲0.1元。

若按照預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元或27.1元、95無鉛汽油每公升28.7元或28.6元、98無鉛汽油每公升30.7元或30.6元、超級柴油每公升25.7元或25.8元。

中油累算至1月22日的調價指標7D3B週均價為63.77美元，較上週63.67美元上漲0.1美元。本週新台幣兌美元匯率為31.609元，較上週31.616元升值0.007元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價不調整，柴油不調整。中油啟動平穩措施後，預估下週汽油不調整或調降0.1元、柴油不調整或調漲0.1元。

中油將於25日中午12時公布實際調整金額。（編輯：蘇志宗）1150123