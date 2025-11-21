下週熱帶系統活動！「AI預測路徑圖」曝光 專家揭對台影響

生活中心／黃依婷報導

下週菲律賓到南海之間將有熱帶系統活動，水氣北上幅度有限。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

今（21）日環境仍吹東北季風，早晚偏涼，各地低溫約17至19度，外出請注意做好保暖，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度回升，北部及宜蘭為22、23度，花東約24、25度，而中南部可來到26、27度，感受較溫暖舒適。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，下週將有熱帶系統活動，並曝光對台影響。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文曬出GOOGLE AI最新系集圖，預估下週菲律賓到南海之間將有熱帶系統活動，不過幸好位置偏南，水氣北上幅度有限，以目前資料來看對台灣天氣影響較小，但還是要繼續觀察。

根據中央氣象署資料顯示，明後天起東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍涼；基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

中央氣象署表示，下週一東北季風增強，北部及東北部天氣漸轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東北部及大臺北地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，晚起北部地區轉有局部短暫雨。

