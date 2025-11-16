下週與鄭麗文會面！黃國昌：基本上全程公開

▲民眾黨立委黃國昌證實下週將與國民黨主席鄭麗文會面，基本上會全程公開。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌今（16）日前往基隆出席聯合政府系列論壇，會前受訪時證實，將在下週與國民黨主席鄭麗文會面，雙方正在溝通場地、時間與具體細節，很快就會向大家報告，「基本上會全程公開」。

黃國昌今日出席論壇被問及與鄭麗文會面進度，他說，鄭麗文當選後，民眾黨與中國國民黨很多好朋友密切保持聯繫，下週就會正式舉行，昨天雙方黨務主管已經有會面，溝通場地、時間跟具體細節，相信很快會跟大家報告，基本上會全程公開，讓大家了解兩黨未來在聯合治理與合作，讓台灣更好的方向與想法。

黃國昌表示，兩個政黨彼此間合作的初衷都一樣，就是讓台灣變得更好，讓台灣人過更好生活，因此一開始，比較重要事情是雙方在地方治理上的共同願景、想法與推動的改革政策，先從政策、願景著手。

媒體追問2026藍白合進度，黃國昌說，當然在選舉合作上，一直保持最大誠意跟善意，兩黨各自有各自的提名跟作業，彼此間進一步談合作要有耐心、誠意跟善意，雙方表持相同態度，時程上希望順利推進，更重要還是民進黨不斷撕裂社會、製造衝突，「我們要展現具體作為團結台灣」。

