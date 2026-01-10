下週要發了！3生肖得貴人助力 財運升溫機會上門

《搜狐網》命理專欄指出，3生肖下週受好運眷顧，不只貴人運轉強，財運也跟著升溫。（示意圖／Pexels）





財神爺要來敲門了！《搜狐網》命理專欄指出，下週能量流轉，有3生肖受好運眷顧，不只貴人運轉強，財運也跟著升溫，機會一個接一個找上門。

生肖虎

下週屬虎者受「三合」運勢加持，機會往往不是出現在辦公室，而是藏在飯局、聚會或行業交流中，有些關鍵合作，可能就在一次輕鬆的聊天中談成。特別是自行接案、跑業務或創業的屬虎者，容易在下週敲定一筆醞釀已久的合作。這段時間別太宅，多走出門，才能把好運接住。

生肖羊

屬羊者給人可靠、好相處的印象，下週人際運明顯走強，容易獲得上司信任，也能讓客戶放心把事情交給你，推動已久的計畫有機會正式落實。尤其是1991年出生的屬羊朋友，可能透過長輩或老朋友牽線，帶來新的收入管道。

生肖豬

屬豬的朋友下週不妨整理一下生活與工作空間，透過清理閒置物品，可能會有意外收穫。過去累積的努力，近期也有機會被看見，上司可能會交付更重要的任務。屬豬者財運不屬於一夜暴富型，更像是對長期付出的「分批兌現」。

