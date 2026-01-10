下週變天回暖！高溫直飆27度 好天氣持續到週末

下週一起冷空氣將逐漸減弱，各地氣溫明顯回升。（示意圖／Pixabay）





全台連日受到冷氣團影響氣溫寒冷，今（10日）晚起將有新一波冷空氣南下，預計最冷時間點落在明（11日）晚，台北測站低溫約12至13度。不過自下週一起冷空氣將逐漸減弱，各地氣溫明顯回升，中南部局部地區高溫更有機會達到27度。

明晚冷空氣壓境 台北低溫下探12度

氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，，新一波冷空氣自今晚起南下影響台灣。預計明日晚上0°C線會壓境，換算台北測站低溫約落在12至13度之間。這波冷空氣將持續影響至下週一，提醒民眾在冷空氣影響期間仍須注意保暖。

下週一逐日回溫 中南部上看27度

冷氣團影響結束後，下週一白天開始全台將轉為晴朗天氣。氣象粉專分析指出，隨著冷空氣減弱，下週氣溫將逐日升高，回暖的好天氣預計會一路持續到週末。

廣告 廣告

溫度方面，下週各地白天高溫都有機會來到20度以上，中南部地區甚至可達26、27度。氣象粉專特別提醒，雖然白天回暖明顯，但早晚受輻射冷卻效應影響，夜晚與清晨氣溫仍然較涼，日夜溫差較大，民眾需適時調整穿著。

更多東森新聞報導

舊鞋怎麼丟？環保局解答 丟錯恐罰6000元

韓國北臉驚爆造假 官方認13款產品有問題

不是錢都、三媽！最強連鎖火鍋是「它」網喊：CP值超高

