下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光

氣象專家指出，冷平流影響明顯，將出現「整天寒冷」型態，最冷時段落在21至22日清晨。（圖／翻攝自粉專「林老師氣象站」）





本週各地天氣回暖、白天舒適，不過好天氣恐怕只是短暫現象。氣象專家林得恩提醒，下週二（20日）起新一波強冷空氣南下，全台氣溫將明顯下滑，且影響時間長，最低溫不排除跨過寒流門檻，民眾需提早做好禦寒準備。

「冷平流南下」白天也低溫

氣象專家林得恩在粉專「林老師氣象站」指出，根據美國 NCEP 數值模式最新模擬，下週二起強冷空氣將南下，影響時間約落在20日至23日，其中最冷時段為21日至22日清晨。這波降溫與前幾次夜間輻射冷卻不同，屬於「冷平流」型態，代表冷空氣持續輸送，白天與夜晚都偏冷，體感溫度下降明顯。

林得恩說明，冷平流是較冷的空氣透過水平風場移動，被送往原本較溫暖的地區，使氣溫隨時間持續下滑。其關鍵特徵包括水平輸送、溫度梯度明顯，以及風向與等溫線呈現近乎垂直配置，常被用來評估寒流或強冷氣團的影響強度與範圍。

日夜溫差大 濕冷感升高

中央氣象署表示，近日受輻射冷卻影響，早晚氣溫仍偏低，日夜溫差大，各地白天多為多雲到晴，僅東南部及恆春半島有零星短暫雨。不過，隨著20日強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，中部以北與東北部將逐漸轉冷，其它地區早晚也明顯降溫。

氣象署進一步指出，21日受冷氣團影響，北部及東北部整體偏冷，基隆北海岸、大台北山區及東北部有局部降雨，其他地區多為多雲到晴。由於水氣增加，部分地區可能出現濕冷感受，民眾外出務必留意天氣變化。

