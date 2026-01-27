下週赴北京領賞慶功？藍白十擋國防特別條例 綠轟：令人不齒

民進黨發言人韓瑩表示，藍白十擋國防特別預算，簡直是將國家安全防線當作領賞慶功的籌碼。（資料照片／林煒凱攝）

總統賴清德提出的1.25兆國防特別條例，在立法院程序委員會多次闖關失敗，今天（27日）中午第10度遭藍白封殺。民進黨發言人韓瑩痛批，今上午傳出中共開出阻擋軍購案、國安法案等條件來換取赴京門票後，中午在野黨便精準地在程序委員會封殺國防預算，簡直是將國家安全防線當作領賞慶功的籌碼，行為令人不齒。

民進黨發言人韓瑩今指出，今媒體才揭露中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條件，讓國民黨獲取下週前往北京交流的「進京門票」，沒想到中午藍白隨即以實際行動，再度攔阻防衛預算，這無疑坐實了外界質疑藍白配合中共演出的憂慮，難道在擋完總預算、削弱國防實力後，下一步連關乎經濟命脈的「台美關稅協議」也要一併犧牲？

韓瑩指出，國民黨致力為促成鄭習會汲汲營營，今日上午傳出中共開出阻擋軍購案、國安法案等條件來換取赴京門票後，中午在野黨便精準地在程序委員會封殺國防預算，這種以台灣人民的安全為代價，換取對岸政治紅利的行為，簡直是將國家安全防線當作領賞慶功的籌碼，行為令人不齒。

韓瑩表示，國防特別預算遭阻，不僅會導致對美軍購程序被迫重來，武器交貨時程延誤更將使台灣防衛門戶洞開。此外，好不容易談定的台美關稅協議，若因政黨無理杯葛而受阻，恐步上南韓後塵，使關稅從 15% 暴增至25%。軍購、關稅及總預算皆非政治鬥爭的工具，在野黨應回歸理性審查，莫讓國家的未來成為政黨私利的犧牲品。

韓瑩強調，1.25兆元的特別條例是國防防禦的定海神針，執政黨已展現最大誠意，包括賴清德願在合憲前提下赴立院說明、國防部也積極配合召開秘密會議。然而，藍白嘴上喊支持，行動卻是不斷以錯假訊息抹黑，甚至出現竊取機密、提出窒礙難行版本等行為，向國際傳遞錯誤訊號。希望藍白立委能守住忠誠反對黨的分際，儘速排審相關預算，切莫背離台灣人民自主防衛的決心。

國民黨則回應，國防特別條例及軍購預算的審查，是立法院依法行使監督職權，與任何形式的兩岸交流、論壇安排或政黨互動，毫無關聯。在野黨支持提升防衛能力，但對於缺乏完整說明、規模失衡、結構不清的高額預算，依法要求嚴格審查，正是對人民納稅錢負責，也是民主制度下國會應盡的基本責任。

國民黨強調，任何形式的兩岸交流、智庫對話或政黨互動，從未涉及任何條件交換，更不可能以軍購、國防政策或國會決策作為前提。刻意將依法監督軍購預算扭曲為政治交易，不僅違反基本常識，也嚴重誤導社會大眾，因此決定依法提告媒體，捍衛清白，並要求停止散布不實訊息。



