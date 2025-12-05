下週起兩波冷空氣殺來 林得恩：挑戰今年首波大陸冷氣團

今（5日）持續受東北季風影響，主要雨勢在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區，而其他地區為多雲到晴。氣象專家林得恩指出，下週起有兩波冷空氣報到，12月13日、12月14日前後有直接挑戰今年首波大陸冷氣團的潛力。

氣象專家林得恩指出，12月中旬有一波強冷空氣報到。 （圖／翻攝自林老師氣象站）

氣象專家林得恩在粉專「林老師氣象站」發文表示，12月中旬有一波強冷空氣報到，明（6日），東北季風減弱，環境水氣減少，台灣各地氣溫才會逐漸回升，但早晚仍較涼，中南部日夜溫差大，南北溫差也會明顯增大，降雨僅剩基宜地區以及北部山區仍有零星陣雨機會。

廣告 廣告

林得恩提醒，下週一（12月8日）起，東北季風再度增強，冷空氣再度南下，環境水氣再度增加，桃園以北及基宜花地區也再度轉為有雨的天氣，整體感受又回到偏涼、偏濕體感；此波冷空氣強度較弱，且維持時間不長，「要注意的是，下一波的強冷空氣南下，預測在12月13日、12月14日前後，有直接挑戰今年首波大陸冷氣團的潛力。」

延伸閱讀

LINE下架逾7萬詐騙帳號 打詐指揮中心：有示範效果

花蓮縣秀林鄉8:27發生規模3.6地震 最大震度2級

日本國門丟台灣人臉！他酒醉機上鬧 被趕下機全員歡呼