下週起電話民調！綠營4強爭高雄市長 陳其邁籲：選後應團結

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

民進黨高雄市長初選進入最後衝刺階段，預計將在1月12日起，一連6天晚間進行電話民調。對此，高雄市長陳其邁今（6）日回應，邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑共4名初選參選人在政見會的表現都非常不錯，初選後馬上就是大選，大家必須團結一致，為贏得大選跟市民的支持繼續努力。





今早9時，陳其邁前往四維行政中心10樓第三會議室，主持市政會議，並於行前接受媒體聯訪。

針對黨內4名立委（邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑）即將進行電話民調作業，陳其邁指出，大家在3日所舉行的政見發表會中表現都非常不錯，也對高雄的未來提出發展願景，初選就是應要比政策牛肉，讓市民了解未來若擔任市長想做什麼，以及哪些是自己所關心的事情。

他強調，最重要的還是在初選的過程，必須跟現在一樣保持君子之爭，不僅贏得支持，也要贏得對手的敬重。

陳其邁說，更重要是初選之後，馬上就是大選，那也必須團結一致，因為高雄這一局，不管是大選或者是選後，各種不同黨派的團結都非常重要，期待4名參選人在初選結束後，都應要能團結，為贏得大選跟市民的支持繼續努力。

民進黨高雄市長初選預計於1月12日至1月17日晚間6時至10時30分執行電話民調，中執會1月21日公告提名名單，國民黨則確定由立委柯志恩出戰。





