下週跌剩11度！冷空氣挑戰首波冷氣團 北東更濕冷

準備變天！2波東北季風接力來襲，水氣明顯增加，且可能有今冬首波冷氣團報到，北部、東部下週起天氣濕冷，局部空曠地區低溫下探11度，清晨也需注意局部霧影響能見度。

未來1週有2波東北季風接力，第1撥會在8日到來，北部、東部雨勢明顯。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員劉沛滕表示，未來1週將有2波東北季風接力影響，基隆北海岸、大台北山區和宜花7日將有零星雨勢，其他地區主要為多雲到晴，且苗栗以南在7日和8日的清晨有局部霧。

8日起第1波東北季風開始影響，桃園以北、東半部降雨機率高，基隆北海岸、大台北地區和宜蘭8日至9日有局部大雨，不過10日至12日西半部天氣回歸穩定，東半部仍有零星降雨，且西半部10日、11日清晨也容易有局部霧。

第2波東北季風將於13日來襲，強度較強，屆時北部、東半部可能出現降雨，但因還有1週時間，氣象署將持續觀察其強度是否達大陸冷氣團。

受東北季風影響，北部和宜蘭8日開始溫度降低，西半部也要提防輻射冷卻導致日夜溫差大。（圖／中央氣象署提供）

溫度趨勢上，7日西半部受輻射冷卻作用影響，日夜溫差大，晚間低溫僅約15度至18度，北部、東部高溫可達24度至26度，中南部則在25度至27度之間。之後東北季風到來，北部、東部有雨偏濕涼。

13日增強的東北季風較冷，強度有機會達今冬首波冷氣團，氣象署預估台北測站低溫下探14度，且這波最低溫時間可能會是14日至15日間，空曠地區或北海岸將是此波冷空氣的第一線，低溫再跌到11度至12度，甚至更低，有待後續進一步觀察。

