下週轉濕冷！雨連下7天 「最冷時段曝」恐急凍12度

生活中心／倪譽瑋報導

降溫要來了！今（30）日中央氣象署指出，明日（12月1日）桃園以北、東半部有些許雨勢，但氣溫舒適；下週二（12月2日）晚起東北季風增強，雖然未達冷氣團等級，但這波冷空氣的降溫、水氣仍值得注意，北部低溫可能掉到16度、降雨範圍也擴大；下週四（12月4日）雨區縮小，但東半部還是有雨，各地低溫仍在。預計到週末（12月6日到7日）東北季風減弱才會回溫，但東半部、基隆北海岸的水氣不減。

下週二晚起東北季風增強 雨區也擴大

粉專「報天氣－中央氣象署」指出，明日天氣以「舒適到溫暖」為主，北部、宜蘭、花蓮氣溫約19到26度；中南部、台東約19至28度；澎湖21至24度、金門18至23度、馬祖17至20度。降雨方面，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨、花東地區與中南部山區零星降雨，其他地區多雲到晴。

氣象署提醒，下週二晚間起東北季風增強，氣溫明顯轉涼，北部、宜蘭氣溫一路下降，氣溫約16至21度；中部約16至23度、南部約18至26度；花蓮約19至21度、台東約20至23度；澎湖18度21度、金門14至18度、馬祖13至16度。此外，降雨也會擴大，整個北部、東半部及恆春半島局部短暫雨、中部山區也有零星降雨，其他地區多雲到晴。

濕涼天氣持續至週五 週末回暖部分地區仍有雨

氣象署表示，下週二起的較濕涼天氣，預計一路持續到週五（12月5日）；雖然週四起雨區縮小至基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島，其他地區多雲到晴，但各地氣溫依舊較冷「外出記得加件外套」。

到了下週末，連日的東北季風減弱，氣溫逐漸回升，氣象署分析，北部、東半部、澎湖高溫可達21至25度，中南部也有26至28度；各地低溫則大致在15至20度左右。降雨方面，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島仍有局部短暫雨。

資料來源：氣象署

