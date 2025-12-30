下週迎小寒！命理師示警「澤火革」發威：2026年初恐現巨變

生活中心／彭淇昀報導

小寒是二十四節氣當中倒數第二，而今年的「小寒」在農曆11月17日，也就是在2026年1月5日上午10時32分31秒交替節氣。命理師柯柏成指出，今年的「小寒」不是暖冬也不是寒冬，反而是忽冷忽熱，充分體現劇烈變動值年掛「澤火革」的威力，今年發生的大事都是具有革命性前所未見的狀況，在小寒這個節氣感受特別明顯。

命理師柯柏成指出，今年的「小寒」忽冷忽熱，充分體現劇烈變動值年掛「澤火革」的威力。（示意圖／資料照）

柯柏成表示，今年的「小寒」在農曆11月17日，也就是在2026年1月5日上午10時32分31秒交節氣，意即「天氣已經很冷，但還沒到非常冷的地步」，由於前一個節氣是大如年的冬至，小寒這個節氣相對而言就變得沒沒無聞，又因為後面接著過年，大部分的人都會忽略這個節氣。

廣告 廣告

不過，柯柏成提醒，今年狀況特別，既不是暖冬也不是寒冬，而是忽冷忽熱，充分體現劇烈變動值年卦「澤火革」的威力，尤其今年發生的大事都是具有革命性、前所未見的狀況，在小寒這個節氣的感受將特別明顯。

有關小寒節氣的農諺「小寒不寒，清明泥潭」、「小寒大寒寒得透，來年春天天暖和」，意思是小寒如果不夠冷，到了清明節就會變成大雨滿地泥濘的狀況，小寒夠冷來年春天才夠暖，節氣的反應就是該冷就冷，任何反常都會造成後面天氣的混亂，天候一亂糧食作物就容易歉收，這是農業社會時代看天吃飯的必然反應。

根據道家經典《淮南子·時則訓》對於這個節令的原文記載「季冬之月，招搖指丑，昏婁中，旦氐中…命有司大儺，旁磔，出土牛，以送寒氣。征鳥厲疾，乃畢行山川之祀，及帝之大臣、天地之神祇。」文中記載「大儺」是宮廷舉行盛大驅鬼逐疫儀式，由方相氏率領，清除舊歲的陰寒邪祟之氣，主要會針對宮中平時不易清掃的角落。

換作現代的意義就是可以開始進行年終大掃除、驅除晦氣、淨化環境磁場，如果都要等到除夕前一週，那就會很辛苦了，依照《淮南子》的指導，有些大型的廢棄傢俱就可以從這時候開始慢慢清理。

淮南子的指導，天子在這個節氣配合水德，穿著深色衣服、飲食溫熱食物、早睡晚起，調整自身能量場，與天地同頻，「飾國典，論時令，以俟嗣歲」，也就是說「天子與大臣修訂法典，研討時令，規劃來年」，在現代意義可以延伸，開始進行年度總結與規劃的最佳時機，靜心思考，明確新年方向。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

更多三立新聞網報導

冷到沒完沒了！恐有「2波寒流」凍探9度 最冷時段曝光

死前曝「真實心情」！曹西平發文喊：沒有什麼事情是過不了

共軍無人機進台灣？軍事粉專抓包疑是「這位鏡頭君」 網瘋朝聖：笑死人

曹西平66歲驟逝！香蕉哀悼「2句話我記一輩子」：很有愛的前輩

