下週運勢出爐！ 「1星座」財運旺 夢想不只是夢
本週星象進入關鍵變動期，隨著金星與土星形成穩定的三分相，加上土星在雙魚座正式順行，對此小孟塔羅牌篠安老師提醒大眾，愛情、金錢與承諾不再只是想像，而是需要具體行動落地的課題。情感不再僅停留感覺層面，財務也從夢想走向實際規畫，更是「務實檢視、整理人生」的重要一週。
牡羊座
戀愛關係進入現實考驗期，曖昧是否值得必須認真思考。工作合作運佳，適合談案、簽約與整理人脈。財運提升但忌衝動。
金牛座
努力終於看見成果，名聲與客戶累積成亮點。感情重視穩定陪伴。財運平穩但需避免過度享樂。
雙子座
創意能落地的一周，適合推出企劃、學習或作品。感情需真誠交流，不宜曖昧。財運來自專業與技術展現。
巨蟹座
家庭支持帶來力量，過去誤會有機會修補。愛情重視安全感。工作成果雖慢但深。財運以穩定存款為主。
獅子座
溝通表現將帶來機會，適合提案、曝光與面試。桃花來自真實互動而非網路。合作前需確認細節。
處女座
本週適合理財、談價錢與增加副收入。感情務實評估，不被甜言蜜語動搖。有伴者若共同努力，關係可更穩固。
天秤座
金星提升魅力，但土星要求釐清自我價值與界線。工作靠專業贏得信任。財務有改善跡象。
天蠍座
心中卡點逐漸釋放，情緒穩定帶來好運。感情不必急著表態。工作默契需時間累積，逐漸步入穩定。
射手座
適合擴大社交、拓展人脈，安排課程或洽談合作。夢想需化為可行計畫。感情要看價值觀是否契合，而非激情。
摩羯座
事業迎來責任與成就，位置越高越需穩健。感情需以行動照顧對方。財運較前幾週穩定。
水瓶座
適合考證照、規劃進修與探索新領域。夢想需設下期限才能見成果。感情需共同信念，而非追求新鮮感。
雙魚座
土星順行帶來人生轉折，過去拖延與模糊的事必須重新整理。感情不再依靠想像，而是看誰能一起成長。財務與責任同步升高。
（封面示意圖／Pixabay）
